  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Чемпионат Германии: РБ Лейпциг потерял очки, Хоффенхайм добыл победу
Чемпионат Германии
Вердер
27.01.2026 21:30 – FT 0 : 2
Хоффенхайм
Игра перенесена с 10 на 27 января 2026 из-за сильного снегопада
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
27 января 2026, 23:29 |
25
0

Чемпионат Германии: РБ Лейпциг потерял очки, Хоффенхайм добыл победу

Состоялось два перенесенных матча 16-го тура

27 января 2026, 23:29 |
25
0
Чемпионат Германии: РБ Лейпциг потерял очки, Хоффенхайм добыл победу
Getty Images/Global Images Ukraine. РБ Лейпциг

Во вторник, 27 января, состоялось два перенесенных матча 16-го тура чемпионата Германии.

Оба матча стартовали в 21:30 по Киеву.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

  • «Хоффенхайм» вдесятером обыграл «Вердер» в гостях благодаря точным ударам Прасса и Премеля.
  • «Санкт-Паули» в родных стенах вырвал ничью с «РБ Лейпциг».

Чемпионат Германии. 16-й тур

Вердер – Хоффенхайм – 0:2

Голы: Прасс, 44, Премель, 54

Удаление: Бургер, 51

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.

Санкт-Паули – РБ Лейпциг – 1:1

Голы: Карс, 90+3 (пенальти) – Диоманде, 66

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.

По теме:
Санкт-Паули – РБ Лейпциг. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Вердер – Хоффенхайм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Ни одной команды АПЛ. Кто имеет лучшую форму среди всех клубов топ-5 лиг?
РБ Лейпциг Вердер Хоффенхайм Санкт-Паули чемпионат Германии по футболу Бундеслига
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
