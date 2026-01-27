27.01.2026 21:30 – FT 0 : 2
Игра перенесена с 10 на 27 января 2026 из-за сильного снегопада
Чемпионат Германии: РБ Лейпциг потерял очки, Хоффенхайм добыл победу
Состоялось два перенесенных матча 16-го тура
Во вторник, 27 января, состоялось два перенесенных матча 16-го тура чемпионата Германии.
Оба матча стартовали в 21:30 по Киеву.
- «Хоффенхайм» вдесятером обыграл «Вердер» в гостях благодаря точным ударам Прасса и Премеля.
- «Санкт-Паули» в родных стенах вырвал ничью с «РБ Лейпциг».
Чемпионат Германии. 16-й тур
Вердер – Хоффенхайм – 0:2
Голы: Прасс, 44, Премель, 54
Удаление: Бургер, 51
Фото матча:
Санкт-Паули – РБ Лейпциг – 1:1
Голы: Карс, 90+3 (пенальти) – Диоманде, 66
Фото матча:
