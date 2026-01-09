Отменены несколько матчей Бундеслиги. Известна причина

В Германии отменили 2 матча Бундеслиги, которые должны были состояться 10 января 2026 года.

Поединок между бременским «Вердером» и «Гоффенгаймом», а также встреча «Санкт-Паули» с «РБ Лейпциг» перенесены на неопределенный срок из-за аномальных погодных условий, а именно большого количества снега, что делает невозможным процесс игры в футбол.

Информацию уже подтвердили клубные пресс-службы.

Также под угрозой переноса находится матч между берлинским «Унионом» и «Майнцем», но по этой игре окончательное решение пока не принято.