Германия09 января 2026, 20:23 | Обновлено 09 января 2026, 20:24
266
0
Отменены несколько матчей Бундеслиги. Известна причина
В Германии тяжелые погодные условия
09 января 2026, 20:23 | Обновлено 09 января 2026, 20:24
266
0
В Германии отменили 2 матча Бундеслиги, которые должны были состояться 10 января 2026 года.
Поединок между бременским «Вердером» и «Гоффенгаймом», а также встреча «Санкт-Паули» с «РБ Лейпциг» перенесены на неопределенный срок из-за аномальных погодных условий, а именно большого количества снега, что делает невозможным процесс игры в футбол.
Информацию уже подтвердили клубные пресс-службы.
Также под угрозой переноса находится матч между берлинским «Унионом» и «Майнцем», но по этой игре окончательное решение пока не принято.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 09 января 2026, 10:46 9
«Ювентус» нацелился на украинского футболиста
Война | 09 января 2026, 15:05 5
Анастасия Гладун ответила на критику
Теннис | 09.01.2026, 10:01
Футбол | 09.01.2026, 19:57
Футбол | 09.01.2026, 08:03
Комментарии 0
Популярные новости
09.01.2026, 09:33 1
07.01.2026, 22:20 1
09.01.2026, 08:33 6
08.01.2026, 16:31 24
07.01.2026, 20:40 1
08.01.2026, 16:48
08.01.2026, 08:41 6
09.01.2026, 06:02 7