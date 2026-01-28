Другие новости28 января 2026, 00:26 | Обновлено 28 января 2026, 00:34
ФОТО. Жена Ефима Конопли показала фигуру в бикини на Мальдивах
Анастасия Конопля делится горячим контентом
28 января 2026, 00:26 | Обновлено 28 января 2026, 00:34
Жена правого защитника «Шахтера» и сборной Украины Ефима Конопли – Анастасия Конопля – снова привлекла внимание подписчиков в соцсетях.
Девушка отдыхает на Мальдивах и поделилась новыми снимками в Instagram.
На фото Анастасия позирует в купальнике на белоснежном побережье океана, демонстрируя идеальную фигуру.
Публикация быстро собрала множество лайков и комментариев от подписчиков.
Комментарии 4
Дааа, жирік заробив у рінаха на нові сісяндри , губандри і жопандри для своєї каструлі. Тепер нехай вале разом з цим немічним лінгвістичним інвалідом з України, якщо хоче їх зберегти.
Какая мерзость, фу
уйобіще
Ніжки б трохи довші, а плечики вужчі, було б набагато краще. До речі, сучасна хірургія на раз два розбереться. ))
