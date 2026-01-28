ФОТО. Жена Ефима Конопли показала фигуру в бикини на Мальдивах

Жена правого защитника «Шахтера» и сборной Украины Ефима Конопли – Анастасия Конопля – снова привлекла внимание подписчиков в соцсетях.

Девушка отдыхает на Мальдивах и поделилась новыми снимками в Instagram.

На фото Анастасия позирует в купальнике на белоснежном побережье океана, демонстрируя идеальную фигуру.

Публикация быстро собрала множество лайков и комментариев от подписчиков.