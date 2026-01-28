Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Жена Ефима Конопли показала фигуру в бикини на Мальдивах
Другие новости
28 января 2026, 00:26 | Обновлено 28 января 2026, 00:34
655
4

ФОТО. Жена Ефима Конопли показала фигуру в бикини на Мальдивах

Анастасия Конопля делится горячим контентом

28 января 2026, 00:26 | Обновлено 28 января 2026, 00:34
655
4 Comments
ФОТО. Жена Ефима Конопли показала фигуру в бикини на Мальдивах
Instagram. Анастасия Конопля

Жена правого защитника «Шахтера» и сборной Украины Ефима КоноплиАнастасия Конопля – снова привлекла внимание подписчиков в соцсетях.

Девушка отдыхает на Мальдивах и поделилась новыми снимками в Instagram.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

На фото Анастасия позирует в купальнике на белоснежном побережье океана, демонстрируя идеальную фигуру.

Публикация быстро собрала множество лайков и комментариев от подписчиков.

По теме:
ФОТО. Звездная футбольная журналистка показала свою беременность
ФОТО. Футболистки с наибольшим количеством подписчиков в Instagram
ФОТО. У звезды АПЛ – новая татуировка. Прямо на лице
фото Ефим Конопля Шахтер Донецк сборная Украины по футболу lifestyle девушки Анастасия Гладун
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Два звездных игрока УПЛ могут получить украинский паспорт
Футбол | 27 января 2026, 08:29 64
Два звездных игрока УПЛ могут получить украинский паспорт
Два звездных игрока УПЛ могут получить украинский паспорт

За «сине-желтых» могут сыграть Педринью и Педро Энрике

Источник: открыты результаты допинг-пробы «В» Михаила Мудрика
Футбол | 27 января 2026, 06:42 23
Источник: открыты результаты допинг-пробы «В» Михаила Мудрика
Источник: открыты результаты допинг-пробы «В» Михаила Мудрика

Игорь Цыганик сообщил, что в июне 2025 года был уже известен результат

Костюк получил от Суркиса задачу на вторую часть сезона Динамо
Футбол | 27.01.2026, 04:55
Костюк получил от Суркиса задачу на вторую часть сезона Динамо
Костюк получил от Суркиса задачу на вторую часть сезона Динамо
«Прошелся по лезвию ножа». Легионер Полесья чуть не травмировал Усика
Футбол | 27.01.2026, 23:12
«Прошелся по лезвию ножа». Легионер Полесья чуть не травмировал Усика
«Прошелся по лезвию ножа». Легионер Полесья чуть не травмировал Усика
Эксперт: «У нас смешали Шапаренко с дерьмом. Меня это поражает»
Футбол | 27.01.2026, 18:22
Эксперт: «У нас смешали Шапаренко с дерьмом. Меня это поражает»
Эксперт: «У нас смешали Шапаренко с дерьмом. Меня это поражает»
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
AndiM
Дааа, жирік заробив у рінаха на нові сісяндри , губандри і жопандри для своєї каструлі. Тепер нехай вале разом з цим немічним лінгвістичним інвалідом з України, якщо хоче їх зберегти.
Ответить
+4
Sdag
Какая мерзость, фу
Ответить
+3
yura koshak
уйобіще
Ответить
+2
kuzia66
Ніжки б трохи довші, а плечики вужчі, було б набагато краще. До речі, сучасна хірургія на раз два розбереться. ))
Ответить
0
Популярные новости
В Испании восхищаются футболистом сборной Украины
В Испании восхищаются футболистом сборной Украины
26.01.2026, 08:55 2
Футбол
Украине достаточно ничьей с Чехией. Расклады после 2-го тура ЧЕ по футзалу
Украине достаточно ничьей с Чехией. Расклады после 2-го тура ЧЕ по футзалу
26.01.2026, 07:23 4
Футзал
Изменилось место Усика в рейтинге лучших боксеров планеты
Изменилось место Усика в рейтинге лучших боксеров планеты
26.01.2026, 06:02 1
Бокс
В УЕФА цинично наказали Динамо и Шахтер
В УЕФА цинично наказали Динамо и Шахтер
27.01.2026, 07:40 12
Футбол
МИЧЕЛ: «Надеюсь, он покинет Жирону в ближайшее время»
МИЧЕЛ: «Надеюсь, он покинет Жирону в ближайшее время»
26.01.2026, 07:44
Футбол
Известный одесский тренер попал в реанимацию после атаки шахедов на город
Известный одесский тренер попал в реанимацию после атаки шахедов на город
27.01.2026, 15:36 2
Футбол
ВИДЕО. Поступок Лунина растрогал Испанию. Вот что сделал украинец
ВИДЕО. Поступок Лунина растрогал Испанию. Вот что сделал украинец
26.01.2026, 00:47 2
Футбол
Легенда Динамо попал в тюрьму с двумя украинцами
Легенда Динамо попал в тюрьму с двумя украинцами
26.01.2026, 07:32 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем