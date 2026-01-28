Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
28 января 2026, 01:20
ФОТО. Футболистки с наибольшим количеством подписчиков в Instagram

Алиша Леманн – самая популярная футболистка мира в Instagram

ФОТО. Футболистки с наибольшим количеством подписчиков в Instagram
Instagram. Алиша Леманн

Швейцарская футболистка «Лестера» Алиша Леманн возглавила рейтинг самых популярных женщин-футболисток в Instagram. На ее страницу подписаны 15,9 млн человек, что делает Леманн безоговорочным лидером по этому показателю.

Второе место в списке занимает американская звезда Алекс Морган (9,4 млн подписчиков). Третьей стала испанка Алексия Путельяс – двукратная обладательница «Золотого мяча» (2021 и 2022 годы), за которой следят 3,3 млн пользователей.

В топ-5 также вошли Ана Мария Маркович (2,8 млн) и легендарная бразильянка Марта (2,8 млн).

Рейтинг в очередной раз подчеркивает, что популярность в современном футболе формируется не только результатами на поле, но и активностью в социальных сетях. Алиша Леманн, недавно вернувшаяся в Женскую Суперлигу Англии, остается самой медийной фигурой женского футбола с заметным отрывом от конкуренток.

фото lifestyle Лестер Алиша Леманн
Максим Лапченко Источник: Instagram
