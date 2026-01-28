Другие новости28 января 2026, 01:02 |
ФОТО. У звезды АПЛ – новая татуировка. Прямо на лице
Алехандро Гарначо сделал татуировку на лице
28 января 2026, 01:02
Футболист «Челси» Алехандро Гарначо привлек внимание болельщиков новым элементом образа – татуировкой на лице.
Фото с обновленной внешностью быстро разошлись по соцсетям.
Аргентинец набил слово «Valiente», что в переводе с испанского означает «храбрый».
Реакция фанатов оказалась неоднозначной, однако сам Гарначо пока не комментировал свое решение.
