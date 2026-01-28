Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. У звезды АПЛ – новая татуировка. Прямо на лице
Другие новости
28 января 2026, 01:02 |
198
0

ФОТО. У звезды АПЛ – новая татуировка. Прямо на лице

Алехандро Гарначо сделал татуировку на лице

28 января 2026, 01:02 |
198
0
ФОТО. У звезды АПЛ – новая татуировка. Прямо на лице
Getty Images/Global Images Ukraine. Алехандро Гарначо

Футболист «Челси» Алехандро Гарначо привлек внимание болельщиков новым элементом образа – татуировкой на лице.

Фото с обновленной внешностью быстро разошлись по соцсетям.

Аргентинец набил слово «Valiente», что в переводе с испанского означает «храбрый».

Реакция фанатов оказалась неоднозначной, однако сам Гарначо пока не комментировал свое решение.

По теме:
Тренер Челси перед матчем с Наполи признался, чем его поразил Конте
ФОТО. Звездная футбольная журналистка показала свою беременность
ФОТО. Футболистки с наибольшим количеством подписчиков в Instagram
фото lifestyle Алехандро Гарначо Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шесть испанских тренеров, которые работали в УПЛ. Где они сейчас?
Футбол | 27 января 2026, 15:44 13
Шесть испанских тренеров, которые работали в УПЛ. Где они сейчас?
Шесть испанских тренеров, которые работали в УПЛ. Где они сейчас?

Большинство специалистов из этой страны на наших просторах не достигли ровным счетом ничего…

Возможная соперница Свитолиной. Определена первая полуфиналистка Aus Open
Теннис | 27 января 2026, 05:55 0
Возможная соперница Свитолиной. Определена первая полуфиналистка Aus Open
Возможная соперница Свитолиной. Определена первая полуфиналистка Aus Open

Ива Йович не сумела навязать борьбу прошлогодней финалистке мейджора Арине Соболенко

Жирона узнала, за сколько можно купить Шапаренко после нового контракта
Футбол | 27.01.2026, 23:02
Жирона узнала, за сколько можно купить Шапаренко после нового контракта
Жирона узнала, за сколько можно купить Шапаренко после нового контракта
Свитолина уничтожила третью ракетку и вышла в полуфинал Australian Open!
Теннис | 27.01.2026, 11:05
Свитолина уничтожила третью ракетку и вышла в полуфинал Australian Open!
Свитолина уничтожила третью ракетку и вышла в полуфинал Australian Open!
В УЕФА цинично наказали Динамо и Шахтер
Футбол | 27.01.2026, 07:40
В УЕФА цинично наказали Динамо и Шахтер
В УЕФА цинично наказали Динамо и Шахтер
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
БРИГГС: «Вы это видели? Никто в истории бокса не смог сделать то, что Усик»
БРИГГС: «Вы это видели? Никто в истории бокса не смог сделать то, что Усик»
27.01.2026, 07:45
Бокс
В Испании восхищаются футболистом сборной Украины
В Испании восхищаются футболистом сборной Украины
26.01.2026, 08:55 2
Футбол
Известный одесский тренер попал в реанимацию после атаки шахедов на город
Известный одесский тренер попал в реанимацию после атаки шахедов на город
27.01.2026, 15:36 2
Футбол
С выходом в 1/4 финала Aus Open Свитолиной покорилось несколько достижений
С выходом в 1/4 финала Aus Open Свитолиной покорилось несколько достижений
26.01.2026, 05:59
Теннис
МИЧЕЛ: «Это фантастический игрок для Жироны с невероятной энергией»
МИЧЕЛ: «Это фантастический игрок для Жироны с невероятной энергией»
27.01.2026, 10:53
Футбол
Лунин принял окончательное решение о своем будущем и сообщил Реалу
Лунин принял окончательное решение о своем будущем и сообщил Реалу
26.01.2026, 09:18 23
Футбол
Легенда Динамо попал в тюрьму с двумя украинцами
Легенда Динамо попал в тюрьму с двумя украинцами
26.01.2026, 07:32 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем