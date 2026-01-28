ФОТО. У звезды АПЛ – новая татуировка. Прямо на лице

Футболист «Челси» Алехандро Гарначо привлек внимание болельщиков новым элементом образа – татуировкой на лице.

Фото с обновленной внешностью быстро разошлись по соцсетям.

Аргентинец набил слово «Valiente», что в переводе с испанского означает «храбрый».

Реакция фанатов оказалась неоднозначной, однако сам Гарначо пока не комментировал свое решение.