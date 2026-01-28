Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Тренер Челси перед матчем с Наполи признался, чем его поразил Конте
Лига чемпионов
28 января 2026, 01:42
Росеньор назвал главную угрозу перед матчем ЛЧ

Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник «Челси» Лиам Росеньор поделился мыслями о предстоящем матче против «Наполи» и высказался об Антонио Конте, который ранее тренировал лондонский клуб. В среду коллективы встретятся в Неаполе в рамках 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

О личности Антонио Конте

«Я отношусь к нему с глубоким почтением. Сначала он проявил себя как выдающийся футболист, а после построил блестящую тренерскую карьеру, которая успешно продолжается.

Полагаю, что его невероятная страсть к футболу всегда находит отражение в действиях его команд. В юности я внимательно следил за игрой «Челси» под его руководством, особенно восхищаясь надежностью обороны.

Конте делом подтвердил свой статус топ-тренера, завоевав множество трофеев, включая прошлогодний триумфальный титул в Италии».

О силе «Наполи»

«Это очень мощный коллектив. Мне кажется, в последних турах фортуна была не на их стороне, ведь текущие результаты не в полной мере отражают качество игры подопечных Антонио.

Мы осознаем, что нас ждет тяжелое противостояние в специфической атмосфере неаполитанского стадиона. Впрочем, это не влияет на мою стратегию, так как я изначально настраивался на максимально сложный поединок».

О текущем состоянии соперника

«В таких турнирах, как Лига чемпионов, Серия А или Премьер-лига, нельзя принимать что–либо как должное. Конкуренция здесь запредельная. «Наполи» – великолепный клуб, что они и доказали, взяв фантастическое чемпионство в прошлом сезоне.

В их распоряжении есть первоклассные исполнители и тренер мирового уровня. Команда сохраняет шансы на выход в следующий этап, и мы это учитываем.

Уверен, зрителей ждет захватывающее зрелище, ведь «Наполи» остро нуждается в очках. Но и нам необходима только победа, чтобы закрепиться в первой восьмерке», – отметил Росеньор во время общения с прессой.

Лиам Росеньор Челси Наполи Антонио Конте Лига чемпионов
Михаил Олексиенко Источник: Football-Italia
