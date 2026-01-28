Арбелоа оценил связку Винисиуса с Беллингемом и Мбаппе

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа поделился мнением об игре вингера Винисиуса Жуниора и его синергии с партнерами по составу.

«Слаженность действий между игроками имеет критическое значение. В нашей обойме есть исполнители, которые целенаправленно ищут друг друга на поле и демонстрируют отличное взаимопонимание.

Мы располагаем выдающимися мастерами. Это касается не только Беллингема, Винисиуса или Мбаппе – высококлассные футболисты присутствуют у нас в каждой линии.

Налаживание этих связей – часть тренировочного процесса, над чем мы активно трудимся. Убежден, что со временем ситуация только улучшится: наши атакующие действия станут эффективнее, и мы сможем демонстрировать более качественный футбол», – отметил Арбелоа на встрече со СМИ накануне поединка Лиги чемпионов против «Бенфики».