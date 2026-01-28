Клубы из четырех стран нацелились на украинского футболиста Динамо

Защитник киевского «Динамо» Константин Вивчаренко заинтересовал несколько клубов и может покинуть чемпионат Украины во время зимнего трансферного окна.

По информации ТаТоТаке, в услугах 23-летнего футболиста заинтересованы представители четырех стран – Греции, Бельгии, Нидерландов и Major League Soccer (MLS).

Одним из главных претендентов на Вивчаренко считается греческий «Панатинаикос», который намерен арендовать защитника на полгода, а после завершения сезона 2025/26 выкупит его контракт.

Вивчаренко провел 91 матч в составе первой команды «Динамо», в которых забил четыре гола и отдал десять результативных передач. Контракт футболиста истекает в июне 2028 года, а его трансферная стоимость составляет два миллиона евро.

«Панатинаикос» является одним из наиболее титулованных футбольных клубов Греции, который завоевал 20 титулов чемпиона, 18 Кубков и 3 Суперкубка Греции.

Команда известного испанского специалиста Рафаэля Бенитеса занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 26 баллов. Отставание от лидера составляет девять пунктов.