Клубы из четырех стран нацелились на украинского футболиста Динамо
В услугах Константина Вивчаренко заинтересованы представители Греции, Бельгии, Нидерландов и MLS
Защитник киевского «Динамо» Константин Вивчаренко заинтересовал несколько клубов и может покинуть чемпионат Украины во время зимнего трансферного окна.
По информации ТаТоТаке, в услугах 23-летнего футболиста заинтересованы представители четырех стран – Греции, Бельгии, Нидерландов и Major League Soccer (MLS).
Одним из главных претендентов на Вивчаренко считается греческий «Панатинаикос», который намерен арендовать защитника на полгода, а после завершения сезона 2025/26 выкупит его контракт.
Вивчаренко провел 91 матч в составе первой команды «Динамо», в которых забил четыре гола и отдал десять результативных передач. Контракт футболиста истекает в июне 2028 года, а его трансферная стоимость составляет два миллиона евро.
«Панатинаикос» является одним из наиболее титулованных футбольных клубов Греции, который завоевал 20 титулов чемпиона, 18 Кубков и 3 Суперкубка Греции.
Команда известного испанского специалиста Рафаэля Бенитеса занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 26 баллов. Отставание от лидера составляет девять пунктов.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Обушный заинтересовал «Штутгарт»
27 января состоялось два матча группы D