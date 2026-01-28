Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Клубы из четырех стран нацелились на украинского футболиста Динамо
Украина. Премьер лига
28 января 2026, 18:47 |
2446
0

Клубы из четырех стран нацелились на украинского футболиста Динамо

В услугах Константина Вивчаренко заинтересованы представители Греции, Бельгии, Нидерландов и MLS

28 января 2026, 18:47 |
2446
0
Клубы из четырех стран нацелились на украинского футболиста Динамо
ФК Динамо Киев. Константин Вивчаренко

Защитник киевского «Динамо» Константин Вивчаренко заинтересовал несколько клубов и может покинуть чемпионат Украины во время зимнего трансферного окна.

По информации ТаТоТаке, в услугах 23-летнего футболиста заинтересованы представители четырех стран – Греции, Бельгии, Нидерландов и Major League Soccer (MLS).

Одним из главных претендентов на Вивчаренко считается греческий «Панатинаикос», который намерен арендовать защитника на полгода, а после завершения сезона 2025/26 выкупит его контракт.

Вивчаренко провел 91 матч в составе первой команды «Динамо», в которых забил четыре гола и отдал десять результативных передач. Контракт футболиста истекает в июне 2028 года, а его трансферная стоимость составляет два миллиона евро.

«Панатинаикос» является одним из наиболее титулованных футбольных клубов Греции, который завоевал 20 титулов чемпиона, 18 Кубков и 3 Суперкубка Греции.

Команда известного испанского специалиста Рафаэля Бенитеса занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 26 баллов. Отставание от лидера составляет девять пунктов.

По теме:
Манчестер Сити продал перспективного хавбека в клуб АПЛ. Известна сумма
ОФИЦИАЛЬНО. Челси попрощался c одним из самых высокооплачиваемых игроков
Бавария не может договориться с лидером. Он уйдет в АПЛ
Динамо Киев Константин Вивчаренко чемпионат Греции по футболу Панатинаикос трансферы трансферы УПЛ аренда игрока ТаТоТаке
Николай Тытюк Источник: ТаТоТаке
Оцените материал
(33)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украинский игрок может попасть в один из сильнейших клубов Германии
Футбол | 28 января 2026, 19:01 0
Украинский игрок может попасть в один из сильнейших клубов Германии
Украинский игрок может попасть в один из сильнейших клубов Германии

Обушный заинтересовал «Штутгарт»

Итоги седьмого дня Евро: завершился второй тур. Положения в группах
Футзал | 28 января 2026, 00:01 0
Итоги седьмого дня Евро: завершился второй тур. Положения в группах
Итоги седьмого дня Евро: завершился второй тур. Положения в группах

27 января состоялось два матча группы D

Такого у Реала еще не было. Стали известны требования Винисиуса по зарплате
Футбол | 28.01.2026, 01:55
Такого у Реала еще не было. Стали известны требования Винисиуса по зарплате
Такого у Реала еще не было. Стали известны требования Винисиуса по зарплате
Уже в ближайшие дни Яремчук может сменить клуб. Ведутся переговоры
Футбол | 28.01.2026, 14:30
Уже в ближайшие дни Яремчук может сменить клуб. Ведутся переговоры
Уже в ближайшие дни Яремчук может сменить клуб. Ведутся переговоры
ФОТО. «Вы это серьезно?» Шовковский возмутился обслуживанием в ПриватБанке
Футбол | 27.01.2026, 21:40
ФОТО. «Вы это серьезно?» Шовковский возмутился обслуживанием в ПриватБанке
ФОТО. «Вы это серьезно?» Шовковский возмутился обслуживанием в ПриватБанке
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Источник: открыты результаты допинг-пробы «В» Михаила Мудрика
Источник: открыты результаты допинг-пробы «В» Михаила Мудрика
27.01.2026, 06:42 24
Футбол
Стала известна первая пара 1/2 финала Australian Open 2026 у мужчин
Стала известна первая пара 1/2 финала Australian Open 2026 у мужчин
27.01.2026, 14:59
Теннис
Решение принято: культовый клуб попрощается с тренером
Решение принято: культовый клуб попрощается с тренером
26.01.2026, 18:24 2
Футбол
Итоги шестого дня Евро: беларусь едет домой, шоу Бельгии и Словении
Итоги шестого дня Евро: беларусь едет домой, шоу Бельгии и Словении
26.01.2026, 23:40 2
Футзал
Известный одесский тренер попал в реанимацию после атаки шахедов на город
Известный одесский тренер попал в реанимацию после атаки шахедов на город
27.01.2026, 15:36 3
Футбол
Жирона узнала, за сколько можно купить Шапаренко после нового контракта
Жирона узнала, за сколько можно купить Шапаренко после нового контракта
28.01.2026, 09:22 17
Футбол
Свентек вылетела. Определена вторая полуфинальная пара Aus Open у женщин
Свентек вылетела. Определена вторая полуфинальная пара Aus Open у женщин
28.01.2026, 09:01 2
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем