Известный клуб Ла Лиги выходил на Шахтер по поводу игрока сборной Украины
«Валенсия» интересовалась Коноплей
Футболист сборной Украины и «Шахтера» Ефим Конопля прошлым летом получил предложения сменить клуб.
По информации Виктора Вацко, украинскому игроку прошлым летом предлагала контракт «Валенсия», но «горнякам» не удалось договориться с одним из самых титулованных клубов Ла Лиги.
Конопля является выпускником академии «Шахтера» и с 2021 года регулярно выступает за основной состав команды. За этот период защитник сыграл 106 матчей во всех соревнованиях, забил 7 мячей и записал на свой счет 15 ассистов, утвердившись как один из ведущих исполнителей на фланге.
Ранее появилась информация, что Конопля решил не связывать свое будущее с «Шахтером» и не подписывать новый контракт.
