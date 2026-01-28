Клуб Украинской Премьер-лиги не может позволить себе покупать игроков

Главный тренер «Эпицентра» Сергей Нагорняк рассказал об изменениях в команде после выхода в элитный дивизион по итогам прошлого сезона.

– В Первой лиге вы были менеджером. Как «Эпицентр» изменился структурно с выходом в УПЛ?

– Где-то согласен, что я как менеджер. Но для меня это совсем не проблема. Я уже много раз говорил, что занимаюсь своим любимым делом. Да, иногда нам не хватает кадрового потенциала, но мы не жалуемся. Всем тренерам и персоналу, поверьте, хватает работы.

У нас появились новые люди – спортивный директор, вице-президенты, генеральный директор. У тренерского штаба работа была и осталась. Когда команда играет во второй и первой лигах, это одно. В Премьер-лиге требования немного другие и персонала нужно больше.

Мы на сегодняшний день не можем себе позволить покупать футболистов за деньги. Мы берем бесплатных игроков, пытаемся их, так сказать, доводить до дела. Мы еще никого не продали, но уже приятно, что за эти полгода на наших игроков есть спрос. Также приятно, что о команде «Эпицентр» говорят.

– Часто команды набирают новых футболистов, когда выходят в УПЛ. «Эпицентр» сохранил большую часть состава из первой лиги. Почему пошли по этому пути?

– Это было по-человечески по отношению к ребятам, которые завоевали право играть в Премьер-лиге. Вы же видели, что 70% наших футболистов никогда не играли на таком уровне и не нюхали пороха УПЛ. Например, Климец, Мороз, Григоращук и многие другие игроки. Я бы не смог отнять у них эту мечту.

И я понимал, на что шел. Знал, что будет тяжело. Но ничего, ребята уже чуточку закалились. Тем более мы летом усилились. К нам приехали очень качественные иностранцы. Сейчас тоже на трансферном рынке поработаем, усилимся и, думаю, что все будет хорошо, – сказал Нагорняк.

