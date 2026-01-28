Клуб Украинской Премьер-лиги не может позволить себе покупать игроков
Наставник «Эпицентра» Сергей Нагорняк – об изменениях в команде и трансферной политике
Главный тренер «Эпицентра» Сергей Нагорняк рассказал об изменениях в команде после выхода в элитный дивизион по итогам прошлого сезона.
– В Первой лиге вы были менеджером. Как «Эпицентр» изменился структурно с выходом в УПЛ?
– Где-то согласен, что я как менеджер. Но для меня это совсем не проблема. Я уже много раз говорил, что занимаюсь своим любимым делом. Да, иногда нам не хватает кадрового потенциала, но мы не жалуемся. Всем тренерам и персоналу, поверьте, хватает работы.
У нас появились новые люди – спортивный директор, вице-президенты, генеральный директор. У тренерского штаба работа была и осталась. Когда команда играет во второй и первой лигах, это одно. В Премьер-лиге требования немного другие и персонала нужно больше.
Мы на сегодняшний день не можем себе позволить покупать футболистов за деньги. Мы берем бесплатных игроков, пытаемся их, так сказать, доводить до дела. Мы еще никого не продали, но уже приятно, что за эти полгода на наших игроков есть спрос. Также приятно, что о команде «Эпицентр» говорят.
– Часто команды набирают новых футболистов, когда выходят в УПЛ. «Эпицентр» сохранил большую часть состава из первой лиги. Почему пошли по этому пути?
– Это было по-человечески по отношению к ребятам, которые завоевали право играть в Премьер-лиге. Вы же видели, что 70% наших футболистов никогда не играли на таком уровне и не нюхали пороха УПЛ. Например, Климец, Мороз, Григоращук и многие другие игроки. Я бы не смог отнять у них эту мечту.
И я понимал, на что шел. Знал, что будет тяжело. Но ничего, ребята уже чуточку закалились. Тем более мы летом усилились. К нам приехали очень качественные иностранцы. Сейчас тоже на трансферном рынке поработаем, усилимся и, думаю, что все будет хорошо, – сказал Нагорняк.
Турнирная таблица Украинской Премьер-лиги:
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|ЛНЗ
|16
|11
|2
|3
|20 - 8
|21.02.26 18:00 Эпицентр - ЛНЗ13.12.25 ЛНЗ 2:0 Заря06.12.25 ЛНЗ 3:0 Оболонь29.11.25 ЛНЗ 1:0 Кудровка21.11.25 Полтава 0:2 ЛНЗ09.11.25 Динамо Киев 0:1 ЛНЗ
|35
|2
|Шахтер Донецк
|16
|10
|5
|1
|42 - 12
|21.02.26 18:00 Шахтер Донецк - Карпаты Львов14.12.25 Шахтер Донецк 5:0 Эпицентр06.12.25 Колос Ковалевка 0:0 Шахтер Донецк01.12.25 Шахтер Донецк 2:2 Кривбасс22.11.25 Оболонь 0:6 Шахтер Донецк09.11.25 Шахтер Донецк 7:1 Полтава
|35
|3
|Полесье
|16
|9
|3
|4
|26 - 11
|21.02.26 18:00 Колос Ковалевка - Полесье13.12.25 Полесье 3:2 Карпаты Львов07.12.25 Рух Львов 1:0 Полесье30.11.25 Полесье 2:0 Заря23.11.25 Полесье 0:0 Эпицентр09.11.25 Александрия 0:3 Полесье
|30
|4
|Динамо Киев
|16
|7
|5
|4
|35 - 21
|21.02.26 18:00 Динамо Киев - Рух Львов14.12.25 Динамо Киев 3:0 Верес06.12.25 Кудровка 1:2 Динамо Киев01.12.25 Динамо Киев 1:2 Полтава22.11.25 Колос Ковалевка 2:1 Динамо Киев09.11.25 Динамо Киев 0:1 ЛНЗ
|26
|5
|Кривбасс
|16
|7
|5
|4
|28 - 24
|21.02.26 18:00 Металлист 1925 - Кривбасс13.12.25 Кривбасс 1:1 Колос Ковалевка07.12.25 Кривбасс 3:0 Александрия01.12.25 Шахтер Донецк 2:2 Кривбасс23.11.25 Кривбасс 2:2 Верес08.11.25 Карпаты Львов 1:0 Кривбасс
|26
|6
|Колос Ковалевка
|16
|6
|7
|3
|17 - 13
|21.02.26 18:00 Колос Ковалевка - Полесье13.12.25 Кривбасс 1:1 Колос Ковалевка06.12.25 Колос Ковалевка 0:0 Шахтер Донецк28.11.25 Оболонь 0:0 Колос Ковалевка22.11.25 Колос Ковалевка 2:1 Динамо Киев07.11.25 Кудровка 1:3 Колос Ковалевка
|25
|7
|Металлист 1925
|15
|6
|6
|3
|18 - 12
|21.02.26 18:00 Металлист 1925 - Кривбасс12.12.25 Оболонь 1:3 Металлист 192530.11.25 Эпицентр 0:0 Металлист 192522.11.25 Карпаты Львов 1:2 Металлист 192508.11.25 Металлист 1925 1:3 Заря03.11.25 Полесье 0:0 Металлист 1925
|24
|8
|Заря
|16
|6
|5
|5
|19 - 18
|21.02.26 18:00 Кудровка - Заря13.12.25 ЛНЗ 2:0 Заря05.12.25 Заря 1:0 Карпаты Львов30.11.25 Полесье 2:0 Заря24.11.25 Заря 2:2 Александрия08.11.25 Металлист 1925 1:3 Заря
|23
|9
|Карпаты Львов
|16
|4
|7
|5
|20 - 21
|21.02.26 18:00 Шахтер Донецк - Карпаты Львов13.12.25 Полесье 3:2 Карпаты Львов05.12.25 Заря 1:0 Карпаты Львов29.11.25 Верес 0:0 Карпаты Львов22.11.25 Карпаты Львов 1:2 Металлист 192508.11.25 Карпаты Львов 1:0 Кривбасс
|19
|10
|Рух Львов
|16
|6
|1
|9
|15 - 23
|21.02.26 18:00 Динамо Киев - Рух Львов14.12.25 Полтава 1:2 Рух Львов07.12.25 Рух Львов 1:0 Полесье30.11.25 Александрия 0:1 Рух Львов23.11.25 Рух Львов 4:2 Кудровка08.11.25 Верес 1:0 Рух Львов
|19
|11
|Верес
|15
|4
|6
|5
|13 - 17
|21.02.26 18:00 Верес - Полтава14.12.25 Динамо Киев 3:0 Верес29.11.25 Верес 0:0 Карпаты Львов23.11.25 Кривбасс 2:2 Верес08.11.25 Верес 1:0 Рух Львов01.11.25 Эпицентр 2:3 Верес
|18
|12
|Оболонь
|16
|4
|5
|7
|12 - 27
|21.02.26 18:00 Александрия - Оболонь12.12.25 Оболонь 1:3 Металлист 192506.12.25 ЛНЗ 3:0 Оболонь28.11.25 Оболонь 0:0 Колос Ковалевка22.11.25 Оболонь 0:6 Шахтер Донецк07.11.25 Эпицентр 1:2 Оболонь
|17
|13
|Кудровка
|16
|4
|3
|9
|19 - 30
|21.02.26 18:00 Кудровка - Заря12.12.25 Александрия 1:1 Кудровка06.12.25 Кудровка 1:2 Динамо Киев29.11.25 ЛНЗ 1:0 Кудровка23.11.25 Рух Львов 4:2 Кудровка07.11.25 Кудровка 1:3 Колос Ковалевка
|15
|14
|Эпицентр
|16
|4
|2
|10
|18 - 27
|21.02.26 18:00 Эпицентр - ЛНЗ14.12.25 Шахтер Донецк 5:0 Эпицентр08.12.25 Полтава 0:3 Эпицентр30.11.25 Эпицентр 0:0 Металлист 192523.11.25 Полесье 0:0 Эпицентр07.11.25 Эпицентр 1:2 Оболонь
|14
|15
|Александрия
|16
|2
|5
|9
|14 - 28
|21.02.26 18:00 Александрия - Оболонь12.12.25 Александрия 1:1 Кудровка07.12.25 Кривбасс 3:0 Александрия30.11.25 Александрия 0:1 Рух Львов24.11.25 Заря 2:2 Александрия09.11.25 Александрия 0:3 Полесье
|11
|16
|Полтава
|16
|2
|3
|11
|14 - 38
|21.02.26 18:00 Верес - Полтава14.12.25 Полтава 1:2 Рух Львов08.12.25 Полтава 0:3 Эпицентр01.12.25 Динамо Киев 1:2 Полтава21.11.25 Полтава 0:2 ЛНЗ09.11.25 Шахтер Донецк 7:1 Полтава
|9
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Обыграйте редакцию и претендуйте на Airpods! Учавствуйте в конкурсе и забирайте фрибеты
Лунин хочет покинуть «Реал»