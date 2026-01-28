Клуб УПЛ может отстранить легионера из-за нежелания продлевать контракт

Камерунский легионер криворожского Кривбасса Иван Дибанго хочет покинуть расположение клуба и продолжить карьеру за границей.

По информации источника, переговоры между криворожским клубом и Иваном Дибанго о продлении контракта вошли в тупик.

Сейчас игрок находится на сборах со своим клубом – тренируется, но не участвует в контрольных матчах. Если ситуация не изменится в ближайшее время, судьбу Ивана в следующие 5 месяцев будут решать президент Кривбасса и главный тренер Патрик ван Леувен.

Дибанго провел за Кривбасс 85 матчей, забил 1 гол и отдал 12 результативных передач, если учитывать все турниры. Действующее соглашение Ивана с криворожским клубом истекает летом 2026 года.