Клуб УПЛ может отстранить легионера из-за нежелания продлевать контракт
Кривбасс не может договориться с Иваном Дибанго о продлении контракта
Камерунский легионер криворожского Кривбасса Иван Дибанго хочет покинуть расположение клуба и продолжить карьеру за границей.
По информации источника, переговоры между криворожским клубом и Иваном Дибанго о продлении контракта вошли в тупик.
Сейчас игрок находится на сборах со своим клубом – тренируется, но не участвует в контрольных матчах. Если ситуация не изменится в ближайшее время, судьбу Ивана в следующие 5 месяцев будут решать президент Кривбасса и главный тренер Патрик ван Леувен.
Дибанго провел за Кривбасс 85 матчей, забил 1 гол и отдал 12 результативных передач, если учитывать все турниры. Действующее соглашение Ивана с криворожским клубом истекает летом 2026 года.
