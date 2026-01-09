Шесть очков отрыва для канониров. Турнирная таблица АПЛ после 21-го тура

В Английской Премьер-лиге завершился 21-й тур, и изменилась турнирная таблица.

21-й тур состоялся 6–8 января, было сыграно 10 матчей за 3 дня.

Все лидеры взяли по одному очку. В центральном матче тура Арсенал и Ливерпуль сыграли вничью (0:0).

Ман Сити упустил перевес над Брайтоном (1:1), Астон Вилла в гостях разошлась миром с Кристал Пэлас (0:0)..

Украинский хавбек Егор Ярмолюк впервые забил гол в АПЛ, отличившись в матче Брентфорда против Сандерленда (3:0).

Канониры остаются лидером с перевесом в 6 очков над ближайшими конкурентами.

Топ-10 АПЛ: Арсенал (49 очков), Манчестер Сити, Астон Вилла (по 43), Ливерпуль (35), Брентфорд (33), Ньюкасл, Ман Юнайтед (по 32), Челси, Фулхэм (по 31), Сандерленд (30).

В зоне вылета находятся Вест Хэм (14), Бернли (13), Вулверхэмптон (7).

АПЛ. 21-й тур

06.01.2026. 22:00. Вест Хэм – Ноттингем Форест – 1:2

07.01.2026. 21:30. Борнмут – Тоттенхэм – 3:2

07.01.2026. 21:30. Брентфорд – Сандерленд – 3:0

07.01.2026. 21:30. Эвертон – Вулверхэмптон – 1:1

07.01.2026. 21:30. Кристал Пэлас – Астон Вилла – 0:0

07.01.2026. 21:30. Манчестер Сити – Брайтон – 1:1

07.01.2026. 21:30. Фулхэм – Челси – 2:1

07.01.2026. 22:15. Бернли – Манчестер Юнайтед – 2:2

07.01.2026. 22:15. Ньюкасл – Лидс – 4:3

08.01.2026. 22:00. Арсенал – Ливерпуль – 0:0

Турнирная таблица

№ Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Арсенал 21 15 4 2 40 - 14 17.01.26 19:30 Ноттингем Форест - Арсенал 08.01.26 Арсенал 0:0 Ливерпуль 03.01.26 Борнмут 2:3 Арсенал 30.12.25 Арсенал 4:1 Астон Вилла 27.12.25 Арсенал 2:1 Брайтон 20.12.25 Эвертон 0:1 Арсенал 49 2 Манчестер Сити 21 13 4 4 45 - 19 17.01.26 14:30 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 07.01.26 Манчестер Сити 1:1 Брайтон 04.01.26 Манчестер Сити 1:1 Челси 01.01.26 Сандерленд 0:0 Манчестер Сити 27.12.25 Ноттингем Форест 1:2 Манчестер Сити 20.12.25 Манчестер Сити 3:0 Вест Хэм 43 3 Астон Вилла 21 13 4 4 33 - 24 18.01.26 18:30 Астон Вилла - Эвертон 07.01.26 Кристал Пэлас 0:0 Астон Вилла 03.01.26 Астон Вилла 3:1 Ноттингем Форест 30.12.25 Арсенал 4:1 Астон Вилла 27.12.25 Челси 1:2 Астон Вилла 21.12.25 Астон Вилла 2:1 Манчестер Юнайтед 43 4 Ливерпуль 21 10 5 6 32 - 28 17.01.26 17:00 Ливерпуль - Бёрнли 08.01.26 Арсенал 0:0 Ливерпуль 04.01.26 Фулхэм 2:2 Ливерпуль 01.01.26 Ливерпуль 0:0 Лидс 27.12.25 Ливерпуль 2:1 Вулверхэмптон 20.12.25 Тоттенхэм 1:2 Ливерпуль 35 5 Брентфорд 21 10 3 8 35 - 28 17.01.26 17:00 Челси - Брентфорд 07.01.26 Брентфорд 3:0 Сандерленд 04.01.26 Эвертон 2:4 Брентфорд 01.01.26 Брентфорд 0:0 Тоттенхэм 27.12.25 Брентфорд 4:1 Борнмут 20.12.25 Вулверхэмптон 0:2 Брентфорд 33 6 Ньюкасл 21 9 5 7 32 - 27 18.01.26 16:00 Вулверхэмптон - Ньюкасл 07.01.26 Ньюкасл 4:3 Лидс 04.01.26 Ньюкасл 2:0 Кристал Пэлас 30.12.25 Бёрнли 1:3 Ньюкасл 26.12.25 Манчестер Юнайтед 1:0 Ньюкасл 20.12.25 Ньюкасл 2:2 Челси 32 7 Манчестер Юнайтед 21 8 8 5 36 - 32 17.01.26 14:30 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 07.01.26 Бёрнли 2:2 Манчестер Юнайтед 04.01.26 Лидс 1:1 Манчестер Юнайтед 30.12.25 Манчестер Юнайтед 1:1 Вулверхэмптон 26.12.25 Манчестер Юнайтед 1:0 Ньюкасл 21.12.25 Астон Вилла 2:1 Манчестер Юнайтед 32 8 Челси 21 8 7 6 34 - 24 17.01.26 17:00 Челси - Брентфорд 07.01.26 Фулхэм 2:1 Челси 04.01.26 Манчестер Сити 1:1 Челси 30.12.25 Челси 2:2 Борнмут 27.12.25 Челси 1:2 Астон Вилла 20.12.25 Ньюкасл 2:2 Челси 31 9 Фулхэм 21 9 4 8 30 - 30 17.01.26 17:00 Лидс - Фулхэм 07.01.26 Фулхэм 2:1 Челси 04.01.26 Фулхэм 2:2 Ливерпуль 01.01.26 Кристал Пэлас 1:1 Фулхэм 27.12.25 Вест Хэм 0:1 Фулхэм 22.12.25 Фулхэм 1:0 Ноттингем Форест 31 10 Сандерленд 21 7 9 5 21 - 22 17.01.26 17:00 Сандерленд - Кристал Пэлас 07.01.26 Брентфорд 3:0 Сандерленд 04.01.26 Тоттенхэм 1:1 Сандерленд 01.01.26 Сандерленд 0:0 Манчестер Сити 28.12.25 Сандерленд 1:1 Лидс 20.12.25 Брайтон 0:0 Сандерленд 30 11 Брайтон 21 7 8 6 31 - 28 19.01.26 22:00 Брайтон - Борнмут 07.01.26 Манчестер Сити 1:1 Брайтон 03.01.26 Брайтон 2:0 Бёрнли 30.12.25 Вест Хэм 2:2 Брайтон 27.12.25 Арсенал 2:1 Брайтон 20.12.25 Брайтон 0:0 Сандерленд 29 12 Эвертон 21 8 5 8 23 - 25 18.01.26 18:30 Астон Вилла - Эвертон 07.01.26 Эвертон 1:1 Вулверхэмптон 04.01.26 Эвертон 2:4 Брентфорд 30.12.25 Ноттингем Форест 0:2 Эвертон 27.12.25 Бёрнли 0:0 Эвертон 20.12.25 Эвертон 0:1 Арсенал 29 13 Кристал Пэлас 21 7 7 7 22 - 23 17.01.26 17:00 Сандерленд - Кристал Пэлас 07.01.26 Кристал Пэлас 0:0 Астон Вилла 04.01.26 Ньюкасл 2:0 Кристал Пэлас 01.01.26 Кристал Пэлас 1:1 Фулхэм 28.12.25 Кристал Пэлас 0:1 Тоттенхэм 20.12.25 Лидс 4:1 Кристал Пэлас 28 14 Тоттенхэм 21 7 6 8 30 - 27 17.01.26 17:00 Тоттенхэм - Вест Хэм 07.01.26 Борнмут 3:2 Тоттенхэм 04.01.26 Тоттенхэм 1:1 Сандерленд 01.01.26 Брентфорд 0:0 Тоттенхэм 28.12.25 Кристал Пэлас 0:1 Тоттенхэм 20.12.25 Тоттенхэм 1:2 Ливерпуль 27 15 Борнмут 21 6 8 7 34 - 40 19.01.26 22:00 Брайтон - Борнмут 07.01.26 Борнмут 3:2 Тоттенхэм 03.01.26 Борнмут 2:3 Арсенал 30.12.25 Челси 2:2 Борнмут 27.12.25 Брентфорд 4:1 Борнмут 20.12.25 Борнмут 1:1 Бёрнли 26 16 Лидс 21 5 7 9 29 - 37 17.01.26 17:00 Лидс - Фулхэм 07.01.26 Ньюкасл 4:3 Лидс 04.01.26 Лидс 1:1 Манчестер Юнайтед 01.01.26 Ливерпуль 0:0 Лидс 28.12.25 Сандерленд 1:1 Лидс 20.12.25 Лидс 4:1 Кристал Пэлас 22 17 Ноттингем Форест 21 6 3 12 21 - 34 17.01.26 19:30 Ноттингем Форест - Арсенал 06.01.26 Вест Хэм 1:2 Ноттингем Форест 03.01.26 Астон Вилла 3:1 Ноттингем Форест 30.12.25 Ноттингем Форест 0:2 Эвертон 27.12.25 Ноттингем Форест 1:2 Манчестер Сити 22.12.25 Фулхэм 1:0 Ноттингем Форест 21 18 Вест Хэм 21 3 5 13 22 - 43 17.01.26 17:00 Тоттенхэм - Вест Хэм 06.01.26 Вест Хэм 1:2 Ноттингем Форест 03.01.26 Вулверхэмптон 3:0 Вест Хэм 30.12.25 Вест Хэм 2:2 Брайтон 27.12.25 Вест Хэм 0:1 Фулхэм 20.12.25 Манчестер Сити 3:0 Вест Хэм 14 19 Бёрнли 21 3 4 14 22 - 41 17.01.26 17:00 Ливерпуль - Бёрнли 07.01.26 Бёрнли 2:2 Манчестер Юнайтед 03.01.26 Брайтон 2:0 Бёрнли 30.12.25 Бёрнли 1:3 Ньюкасл 27.12.25 Бёрнли 0:0 Эвертон 20.12.25 Борнмут 1:1 Бёрнли 13 20 Вулверхэмптон 21 1 4 16 15 - 41 18.01.26 16:00 Вулверхэмптон - Ньюкасл 07.01.26 Эвертон 1:1 Вулверхэмптон 03.01.26 Вулверхэмптон 3:0 Вест Хэм 30.12.25 Манчестер Юнайтед 1:1 Вулверхэмптон 27.12.25 Ливерпуль 2:1 Вулверхэмптон 20.12.25 Вулверхэмптон 0:2 Брентфорд 7 Полная таблица

