Шесть очков отрыва для канониров. Турнирная таблица АПЛ после 21-го тура
Арсенал опережает Ман Сити и Астон Виллу на дистанцию двух побед
В Английской Премьер-лиге завершился 21-й тур, и изменилась турнирная таблица.
21-й тур состоялся 6–8 января, было сыграно 10 матчей за 3 дня.
Все лидеры взяли по одному очку. В центральном матче тура Арсенал и Ливерпуль сыграли вничью (0:0).
Ман Сити упустил перевес над Брайтоном (1:1), Астон Вилла в гостях разошлась миром с Кристал Пэлас (0:0)..
Украинский хавбек Егор Ярмолюк впервые забил гол в АПЛ, отличившись в матче Брентфорда против Сандерленда (3:0).
Канониры остаются лидером с перевесом в 6 очков над ближайшими конкурентами.
Топ-10 АПЛ: Арсенал (49 очков), Манчестер Сити, Астон Вилла (по 43), Ливерпуль (35), Брентфорд (33), Ньюкасл, Ман Юнайтед (по 32), Челси, Фулхэм (по 31), Сандерленд (30).
В зоне вылета находятся Вест Хэм (14), Бернли (13), Вулверхэмптон (7).
АПЛ. 21-й тур
- 06.01.2026. 22:00. Вест Хэм – Ноттингем Форест – 1:2
- 07.01.2026. 21:30. Борнмут – Тоттенхэм – 3:2
- 07.01.2026. 21:30. Брентфорд – Сандерленд – 3:0
- 07.01.2026. 21:30. Эвертон – Вулверхэмптон – 1:1
- 07.01.2026. 21:30. Кристал Пэлас – Астон Вилла – 0:0
- 07.01.2026. 21:30. Манчестер Сити – Брайтон – 1:1
- 07.01.2026. 21:30. Фулхэм – Челси – 2:1
- 07.01.2026. 22:15. Бернли – Манчестер Юнайтед – 2:2
- 07.01.2026. 22:15. Ньюкасл – Лидс – 4:3
- 08.01.2026. 22:00. Арсенал – Ливерпуль – 0:0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Арсенал
|21
|15
|4
|2
|40 - 14
|17.01.26 19:30 Ноттингем Форест - Арсенал08.01.26 Арсенал 0:0 Ливерпуль03.01.26 Борнмут 2:3 Арсенал30.12.25 Арсенал 4:1 Астон Вилла27.12.25 Арсенал 2:1 Брайтон20.12.25 Эвертон 0:1 Арсенал
|49
|2
|Манчестер Сити
|21
|13
|4
|4
|45 - 19
|17.01.26 14:30 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити07.01.26 Манчестер Сити 1:1 Брайтон04.01.26 Манчестер Сити 1:1 Челси01.01.26 Сандерленд 0:0 Манчестер Сити27.12.25 Ноттингем Форест 1:2 Манчестер Сити20.12.25 Манчестер Сити 3:0 Вест Хэм
|43
|3
|Астон Вилла
|21
|13
|4
|4
|33 - 24
|18.01.26 18:30 Астон Вилла - Эвертон07.01.26 Кристал Пэлас 0:0 Астон Вилла03.01.26 Астон Вилла 3:1 Ноттингем Форест30.12.25 Арсенал 4:1 Астон Вилла27.12.25 Челси 1:2 Астон Вилла21.12.25 Астон Вилла 2:1 Манчестер Юнайтед
|43
|4
|Ливерпуль
|21
|10
|5
|6
|32 - 28
|17.01.26 17:00 Ливерпуль - Бёрнли08.01.26 Арсенал 0:0 Ливерпуль04.01.26 Фулхэм 2:2 Ливерпуль01.01.26 Ливерпуль 0:0 Лидс27.12.25 Ливерпуль 2:1 Вулверхэмптон20.12.25 Тоттенхэм 1:2 Ливерпуль
|35
|5
|Брентфорд
|21
|10
|3
|8
|35 - 28
|17.01.26 17:00 Челси - Брентфорд07.01.26 Брентфорд 3:0 Сандерленд04.01.26 Эвертон 2:4 Брентфорд01.01.26 Брентфорд 0:0 Тоттенхэм27.12.25 Брентфорд 4:1 Борнмут20.12.25 Вулверхэмптон 0:2 Брентфорд
|33
|6
|Ньюкасл
|21
|9
|5
|7
|32 - 27
|18.01.26 16:00 Вулверхэмптон - Ньюкасл07.01.26 Ньюкасл 4:3 Лидс04.01.26 Ньюкасл 2:0 Кристал Пэлас30.12.25 Бёрнли 1:3 Ньюкасл26.12.25 Манчестер Юнайтед 1:0 Ньюкасл20.12.25 Ньюкасл 2:2 Челси
|32
|7
|Манчестер Юнайтед
|21
|8
|8
|5
|36 - 32
|17.01.26 14:30 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити07.01.26 Бёрнли 2:2 Манчестер Юнайтед04.01.26 Лидс 1:1 Манчестер Юнайтед30.12.25 Манчестер Юнайтед 1:1 Вулверхэмптон26.12.25 Манчестер Юнайтед 1:0 Ньюкасл21.12.25 Астон Вилла 2:1 Манчестер Юнайтед
|32
|8
|Челси
|21
|8
|7
|6
|34 - 24
|17.01.26 17:00 Челси - Брентфорд07.01.26 Фулхэм 2:1 Челси04.01.26 Манчестер Сити 1:1 Челси30.12.25 Челси 2:2 Борнмут27.12.25 Челси 1:2 Астон Вилла20.12.25 Ньюкасл 2:2 Челси
|31
|9
|Фулхэм
|21
|9
|4
|8
|30 - 30
|17.01.26 17:00 Лидс - Фулхэм07.01.26 Фулхэм 2:1 Челси04.01.26 Фулхэм 2:2 Ливерпуль01.01.26 Кристал Пэлас 1:1 Фулхэм27.12.25 Вест Хэм 0:1 Фулхэм22.12.25 Фулхэм 1:0 Ноттингем Форест
|31
|10
|Сандерленд
|21
|7
|9
|5
|21 - 22
|17.01.26 17:00 Сандерленд - Кристал Пэлас07.01.26 Брентфорд 3:0 Сандерленд04.01.26 Тоттенхэм 1:1 Сандерленд01.01.26 Сандерленд 0:0 Манчестер Сити28.12.25 Сандерленд 1:1 Лидс20.12.25 Брайтон 0:0 Сандерленд
|30
|11
|Брайтон
|21
|7
|8
|6
|31 - 28
|19.01.26 22:00 Брайтон - Борнмут07.01.26 Манчестер Сити 1:1 Брайтон03.01.26 Брайтон 2:0 Бёрнли30.12.25 Вест Хэм 2:2 Брайтон27.12.25 Арсенал 2:1 Брайтон20.12.25 Брайтон 0:0 Сандерленд
|29
|12
|Эвертон
|21
|8
|5
|8
|23 - 25
|18.01.26 18:30 Астон Вилла - Эвертон07.01.26 Эвертон 1:1 Вулверхэмптон04.01.26 Эвертон 2:4 Брентфорд30.12.25 Ноттингем Форест 0:2 Эвертон27.12.25 Бёрнли 0:0 Эвертон20.12.25 Эвертон 0:1 Арсенал
|29
|13
|Кристал Пэлас
|21
|7
|7
|7
|22 - 23
|17.01.26 17:00 Сандерленд - Кристал Пэлас07.01.26 Кристал Пэлас 0:0 Астон Вилла04.01.26 Ньюкасл 2:0 Кристал Пэлас01.01.26 Кристал Пэлас 1:1 Фулхэм28.12.25 Кристал Пэлас 0:1 Тоттенхэм20.12.25 Лидс 4:1 Кристал Пэлас
|28
|14
|Тоттенхэм
|21
|7
|6
|8
|30 - 27
|17.01.26 17:00 Тоттенхэм - Вест Хэм07.01.26 Борнмут 3:2 Тоттенхэм04.01.26 Тоттенхэм 1:1 Сандерленд01.01.26 Брентфорд 0:0 Тоттенхэм28.12.25 Кристал Пэлас 0:1 Тоттенхэм20.12.25 Тоттенхэм 1:2 Ливерпуль
|27
|15
|Борнмут
|21
|6
|8
|7
|34 - 40
|19.01.26 22:00 Брайтон - Борнмут07.01.26 Борнмут 3:2 Тоттенхэм03.01.26 Борнмут 2:3 Арсенал30.12.25 Челси 2:2 Борнмут27.12.25 Брентфорд 4:1 Борнмут20.12.25 Борнмут 1:1 Бёрнли
|26
|16
|Лидс
|21
|5
|7
|9
|29 - 37
|17.01.26 17:00 Лидс - Фулхэм07.01.26 Ньюкасл 4:3 Лидс04.01.26 Лидс 1:1 Манчестер Юнайтед01.01.26 Ливерпуль 0:0 Лидс28.12.25 Сандерленд 1:1 Лидс20.12.25 Лидс 4:1 Кристал Пэлас
|22
|17
|Ноттингем Форест
|21
|6
|3
|12
|21 - 34
|17.01.26 19:30 Ноттингем Форест - Арсенал06.01.26 Вест Хэм 1:2 Ноттингем Форест03.01.26 Астон Вилла 3:1 Ноттингем Форест30.12.25 Ноттингем Форест 0:2 Эвертон27.12.25 Ноттингем Форест 1:2 Манчестер Сити22.12.25 Фулхэм 1:0 Ноттингем Форест
|21
|18
|Вест Хэм
|21
|3
|5
|13
|22 - 43
|17.01.26 17:00 Тоттенхэм - Вест Хэм06.01.26 Вест Хэм 1:2 Ноттингем Форест03.01.26 Вулверхэмптон 3:0 Вест Хэм30.12.25 Вест Хэм 2:2 Брайтон27.12.25 Вест Хэм 0:1 Фулхэм20.12.25 Манчестер Сити 3:0 Вест Хэм
|14
|19
|Бёрнли
|21
|3
|4
|14
|22 - 41
|17.01.26 17:00 Ливерпуль - Бёрнли07.01.26 Бёрнли 2:2 Манчестер Юнайтед03.01.26 Брайтон 2:0 Бёрнли30.12.25 Бёрнли 1:3 Ньюкасл27.12.25 Бёрнли 0:0 Эвертон20.12.25 Борнмут 1:1 Бёрнли
|13
|20
|Вулверхэмптон
|21
|1
|4
|16
|15 - 41
|18.01.26 16:00 Вулверхэмптон - Ньюкасл07.01.26 Эвертон 1:1 Вулверхэмптон03.01.26 Вулверхэмптон 3:0 Вест Хэм30.12.25 Манчестер Юнайтед 1:1 Вулверхэмптон27.12.25 Ливерпуль 2:1 Вулверхэмптон20.12.25 Вулверхэмптон 0:2 Брентфорд
|7
