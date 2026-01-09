Шесть очков отрыва для канониров. Турнирная таблица АПЛ после 21-го тура

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
09 января 2026, 06:55
Арсенал опережает Ман Сити и Астон Виллу на дистанцию двух побед

Getty Images/Global Images Ukraine

В Английской Премьер-лиге завершился 21-й тур, и изменилась турнирная таблица.

21-й тур состоялся 6–8 января, было сыграно 10 матчей за 3 дня.

Самые свежие новости АПЛ читайте в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Все лидеры взяли по одному очку. В центральном матче тура Арсенал и Ливерпуль сыграли вничью (0:0).

Ман Сити упустил перевес над Брайтоном (1:1), Астон Вилла в гостях разошлась миром с Кристал Пэлас (0:0)..

Украинский хавбек Егор Ярмолюк впервые забил гол в АПЛ, отличившись в матче Брентфорда против Сандерленда (3:0).

Канониры остаются лидером с перевесом в 6 очков над ближайшими конкурентами.

Топ-10 АПЛ: Арсенал (49 очков), Манчестер Сити, Астон Вилла (по 43), Ливерпуль (35), Брентфорд (33), Ньюкасл, Ман Юнайтед (по 32), Челси, Фулхэм (по 31), Сандерленд (30).

В зоне вылета находятся Вест Хэм (14), Бернли (13), Вулверхэмптон (7).

АПЛ. 21-й тур

  • 06.01.2026. 22:00. Вест Хэм – Ноттингем Форест – 1:2
  • 07.01.2026. 21:30. Борнмут – Тоттенхэм – 3:2
  • 07.01.2026. 21:30. Брентфорд – Сандерленд – 3:0
  • 07.01.2026. 21:30. Эвертон – Вулверхэмптон – 1:1
  • 07.01.2026. 21:30. Кристал Пэлас – Астон Вилла – 0:0
  • 07.01.2026. 21:30. Манчестер Сити – Брайтон – 1:1
  • 07.01.2026. 21:30. Фулхэм – Челси – 2:1
  • 07.01.2026. 22:15. Бернли – Манчестер Юнайтед – 2:2
  • 07.01.2026. 22:15. Ньюкасл – Лидс – 4:3
  • 08.01.2026. 22:00. Арсенал – Ливерпуль – 0:0

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Арсенал 21 15 4 2 40 - 14 17.01.26 19:30 Ноттингем Форест - Арсенал08.01.26 Арсенал 0:0 Ливерпуль03.01.26 Борнмут 2:3 Арсенал30.12.25 Арсенал 4:1 Астон Вилла27.12.25 Арсенал 2:1 Брайтон20.12.25 Эвертон 0:1 Арсенал 49
2 Манчестер Сити 21 13 4 4 45 - 19 17.01.26 14:30 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити07.01.26 Манчестер Сити 1:1 Брайтон04.01.26 Манчестер Сити 1:1 Челси01.01.26 Сандерленд 0:0 Манчестер Сити27.12.25 Ноттингем Форест 1:2 Манчестер Сити20.12.25 Манчестер Сити 3:0 Вест Хэм 43
3 Астон Вилла 21 13 4 4 33 - 24 18.01.26 18:30 Астон Вилла - Эвертон07.01.26 Кристал Пэлас 0:0 Астон Вилла03.01.26 Астон Вилла 3:1 Ноттингем Форест30.12.25 Арсенал 4:1 Астон Вилла27.12.25 Челси 1:2 Астон Вилла21.12.25 Астон Вилла 2:1 Манчестер Юнайтед 43
4 Ливерпуль 21 10 5 6 32 - 28 17.01.26 17:00 Ливерпуль - Бёрнли08.01.26 Арсенал 0:0 Ливерпуль04.01.26 Фулхэм 2:2 Ливерпуль01.01.26 Ливерпуль 0:0 Лидс27.12.25 Ливерпуль 2:1 Вулверхэмптон20.12.25 Тоттенхэм 1:2 Ливерпуль 35
5 Брентфорд 21 10 3 8 35 - 28 17.01.26 17:00 Челси - Брентфорд07.01.26 Брентфорд 3:0 Сандерленд04.01.26 Эвертон 2:4 Брентфорд01.01.26 Брентфорд 0:0 Тоттенхэм27.12.25 Брентфорд 4:1 Борнмут20.12.25 Вулверхэмптон 0:2 Брентфорд 33
6 Ньюкасл 21 9 5 7 32 - 27 18.01.26 16:00 Вулверхэмптон - Ньюкасл07.01.26 Ньюкасл 4:3 Лидс04.01.26 Ньюкасл 2:0 Кристал Пэлас30.12.25 Бёрнли 1:3 Ньюкасл26.12.25 Манчестер Юнайтед 1:0 Ньюкасл20.12.25 Ньюкасл 2:2 Челси 32
7 Манчестер Юнайтед 21 8 8 5 36 - 32 17.01.26 14:30 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити07.01.26 Бёрнли 2:2 Манчестер Юнайтед04.01.26 Лидс 1:1 Манчестер Юнайтед30.12.25 Манчестер Юнайтед 1:1 Вулверхэмптон26.12.25 Манчестер Юнайтед 1:0 Ньюкасл21.12.25 Астон Вилла 2:1 Манчестер Юнайтед 32
8 Челси 21 8 7 6 34 - 24 17.01.26 17:00 Челси - Брентфорд07.01.26 Фулхэм 2:1 Челси04.01.26 Манчестер Сити 1:1 Челси30.12.25 Челси 2:2 Борнмут27.12.25 Челси 1:2 Астон Вилла20.12.25 Ньюкасл 2:2 Челси 31
9 Фулхэм 21 9 4 8 30 - 30 17.01.26 17:00 Лидс - Фулхэм07.01.26 Фулхэм 2:1 Челси04.01.26 Фулхэм 2:2 Ливерпуль01.01.26 Кристал Пэлас 1:1 Фулхэм27.12.25 Вест Хэм 0:1 Фулхэм22.12.25 Фулхэм 1:0 Ноттингем Форест 31
10 Сандерленд 21 7 9 5 21 - 22 17.01.26 17:00 Сандерленд - Кристал Пэлас07.01.26 Брентфорд 3:0 Сандерленд04.01.26 Тоттенхэм 1:1 Сандерленд01.01.26 Сандерленд 0:0 Манчестер Сити28.12.25 Сандерленд 1:1 Лидс20.12.25 Брайтон 0:0 Сандерленд 30
11 Брайтон 21 7 8 6 31 - 28 19.01.26 22:00 Брайтон - Борнмут07.01.26 Манчестер Сити 1:1 Брайтон03.01.26 Брайтон 2:0 Бёрнли30.12.25 Вест Хэм 2:2 Брайтон27.12.25 Арсенал 2:1 Брайтон20.12.25 Брайтон 0:0 Сандерленд 29
12 Эвертон 21 8 5 8 23 - 25 18.01.26 18:30 Астон Вилла - Эвертон07.01.26 Эвертон 1:1 Вулверхэмптон04.01.26 Эвертон 2:4 Брентфорд30.12.25 Ноттингем Форест 0:2 Эвертон27.12.25 Бёрнли 0:0 Эвертон20.12.25 Эвертон 0:1 Арсенал 29
13 Кристал Пэлас 21 7 7 7 22 - 23 17.01.26 17:00 Сандерленд - Кристал Пэлас07.01.26 Кристал Пэлас 0:0 Астон Вилла04.01.26 Ньюкасл 2:0 Кристал Пэлас01.01.26 Кристал Пэлас 1:1 Фулхэм28.12.25 Кристал Пэлас 0:1 Тоттенхэм20.12.25 Лидс 4:1 Кристал Пэлас 28
14 Тоттенхэм 21 7 6 8 30 - 27 17.01.26 17:00 Тоттенхэм - Вест Хэм07.01.26 Борнмут 3:2 Тоттенхэм04.01.26 Тоттенхэм 1:1 Сандерленд01.01.26 Брентфорд 0:0 Тоттенхэм28.12.25 Кристал Пэлас 0:1 Тоттенхэм20.12.25 Тоттенхэм 1:2 Ливерпуль 27
15 Борнмут 21 6 8 7 34 - 40 19.01.26 22:00 Брайтон - Борнмут07.01.26 Борнмут 3:2 Тоттенхэм03.01.26 Борнмут 2:3 Арсенал30.12.25 Челси 2:2 Борнмут27.12.25 Брентфорд 4:1 Борнмут20.12.25 Борнмут 1:1 Бёрнли 26
16 Лидс 21 5 7 9 29 - 37 17.01.26 17:00 Лидс - Фулхэм07.01.26 Ньюкасл 4:3 Лидс04.01.26 Лидс 1:1 Манчестер Юнайтед01.01.26 Ливерпуль 0:0 Лидс28.12.25 Сандерленд 1:1 Лидс20.12.25 Лидс 4:1 Кристал Пэлас 22
17 Ноттингем Форест 21 6 3 12 21 - 34 17.01.26 19:30 Ноттингем Форест - Арсенал06.01.26 Вест Хэм 1:2 Ноттингем Форест03.01.26 Астон Вилла 3:1 Ноттингем Форест30.12.25 Ноттингем Форест 0:2 Эвертон27.12.25 Ноттингем Форест 1:2 Манчестер Сити22.12.25 Фулхэм 1:0 Ноттингем Форест 21
18 Вест Хэм 21 3 5 13 22 - 43 17.01.26 17:00 Тоттенхэм - Вест Хэм06.01.26 Вест Хэм 1:2 Ноттингем Форест03.01.26 Вулверхэмптон 3:0 Вест Хэм30.12.25 Вест Хэм 2:2 Брайтон27.12.25 Вест Хэм 0:1 Фулхэм20.12.25 Манчестер Сити 3:0 Вест Хэм 14
19 Бёрнли 21 3 4 14 22 - 41 17.01.26 17:00 Ливерпуль - Бёрнли07.01.26 Бёрнли 2:2 Манчестер Юнайтед03.01.26 Брайтон 2:0 Бёрнли30.12.25 Бёрнли 1:3 Ньюкасл27.12.25 Бёрнли 0:0 Эвертон20.12.25 Борнмут 1:1 Бёрнли 13
20 Вулверхэмптон 21 1 4 16 15 - 41 18.01.26 16:00 Вулверхэмптон - Ньюкасл07.01.26 Эвертон 1:1 Вулверхэмптон03.01.26 Вулверхэмптон 3:0 Вест Хэм30.12.25 Манчестер Юнайтед 1:1 Вулверхэмптон27.12.25 Ливерпуль 2:1 Вулверхэмптон20.12.25 Вулверхэмптон 0:2 Брентфорд 7
Полная таблица

Инфографика

Ливерпуль стал 2-й командой в сезоне, набравшей очки на Эмирейтс
Давид Райя в 12-й раз в составе Арсенала в АПЛ сыграл сухой матч без сейвов
200 еще не достигли. Противостояние между Арсеналом и Ливерпулем в АПЛ
Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу статистические расклады Сандерленд Ливерпуль Эвертон Манчестер Юнайтед Тоттенхэм Ньюкасл Фулхэм Астон Вилла Лидс Кристал Пэлас Вулверхэмптон Бернли Ноттингем Форест Арсенал Лондон Брентфорд Манчестер Сити Брайтон Александр Зинченко Борнмут Виталий Миколенко выбор редакции Челси Вест Хэм Егор Ярмолюк Тимур Тутеров
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
