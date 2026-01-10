Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-игрок сборной Украины признался, как убили бывшего президента Шахтера
Украина. Премьер лига
10 января 2026, 21:02 |
2573
5

Экс-игрок сборной Украины признался, как убили бывшего президента Шахтера

Попов – о смерти Брагина

10 января 2026, 21:02 |
2573
5 Comments
Экс-игрок сборной Украины признался, как убили бывшего президента Шахтера
УАФ. Сергей Попов

Бывший футболист «Шахтера» и сборной Украины Сергей Попов вспомнил трагический случай, который произошел 15 октября 1995 года на матче «Шахтер» – «Таврия». Тогда на стадионе «Шахтер» прогремел взрыв, в результате которого погиб владелец донецкого клуба Ахат Брагин.

– Вы были участником матча, во время которого на стадионе «Шахтер» взорвалась бомба и погиб президент клуба Ахат Брагин?

– Да, мы тогда играли против симферопольской «Таврии». Матч начался обычно, без каких-либо намеков на то, что может что-то произойти. Прошло минут семь – и вдруг произошел мощный взрыв. Такой, что даже земля содрогнулась. Мы стояли на поле, а со стороны центральной трибуны шел густой дым. Люди бросились бежать. Тогда поле от трибун отделяли высокие заборы, но хорошо, что открыли проход, и люди смогли выбежать на поле.

Игру, конечно, остановили. Сразу стало известно, что есть погибшие. Нас завели в раздевалку, и мы сидели там, пока принималось решение, продолжать ли матч. Впоследствии к нам зашел вице-президент клуба Равиль Сафиуллин и сообщил, что погиб Брагин.

По теме:
Реброву предложили натурализовать Проспера Оба для сборной Украины
Кривбасс взял на сборы 14-летнего хавбека. Его хотел подписать Шахтер
Падение ЛНЗ и рывок Динамо. Морозюк назвал итоговую тройку призеров
Шахтер Донецк Таврия Симферополь Сергей Попов (футболист)
Дмитрий Олийченко Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(35)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Финал Брисбена поднимет Марту Костюк в топ-20 рейтинга WTA
Теннис | 10 января 2026, 15:10 5
Финал Брисбена поднимет Марту Костюк в топ-20 рейтинга WTA
Финал Брисбена поднимет Марту Костюк в топ-20 рейтинга WTA

Марта впервые войдет в топ-20. Также поднимется в рейтинге Элина Свитолина

Драма: Ньюкасл выбил Борнмут из Кубка, выиграв серию пенальти из 18 ударов
Футбол | 10 января 2026, 20:05 0
Драма: Ньюкасл выбил Борнмут из Кубка, выиграв серию пенальти из 18 ударов
Драма: Ньюкасл выбил Борнмут из Кубка, выиграв серию пенальти из 18 ударов

Сороки выиграли серию пенальти у вишен со счетом 7:6 и вышли в 1/16 финала

Футболист Динамо категорически отказался возвращаться на родину
Футбол | 10.01.2026, 09:55
Футболист Динамо категорически отказался возвращаться на родину
Футболист Динамо категорически отказался возвращаться на родину
Костюк разгромила Пегулу и вышла в финал турнира WTA 500 в Брисбене!
Теннис | 10.01.2026, 08:55
Костюк разгромила Пегулу и вышла в финал турнира WTA 500 в Брисбене!
Костюк разгромила Пегулу и вышла в финал турнира WTA 500 в Брисбене!
В Испании сообщили, что местный клуб готовит трансфер лидера Динамо
Футбол | 10.01.2026, 07:33
В Испании сообщили, что местный клуб готовит трансфер лидера Динамо
В Испании сообщили, что местный клуб готовит трансфер лидера Динамо
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
sania
"Трагічний випадок" тепер так називається вбивство?
Ответить
+3
Falko
І як же саме Аліка вбили? Тобто, що нового розповів Попов, крім того, що ще тоді показали по телевізору і написали в газетах?
Ответить
+3
Alexander Melniciuc
Аж ніяк я не захищаю рудого,  але вже доказано, і з різних джерел, що це не він а Кучма його замовив за шантаж. А багато людей і далі думають, що це рудий маладЄц)
Цікаво, скільки безголових бєздарєй мінусне)
Ответить
-6
Показать Скрыть 2 ответа
Популярные новости
Пять лет сотрудничества. Динамо приняло решение разорвать отношения
Пять лет сотрудничества. Динамо приняло решение разорвать отношения
09.01.2026, 08:33 6
Футбол
Джима – не готова. Младшая Эберг выиграла первую женскую гонку 2026 года
Джима – не готова. Младшая Эберг выиграла первую женскую гонку 2026 года
08.01.2026, 16:31 25
Биатлон
Свитолина на тай-брейке вырвала путевку в полуфинал WTA 250 в Окленде
Свитолина на тай-брейке вырвала путевку в полуфинал WTA 250 в Окленде
09.01.2026, 10:01 15
Теннис
Анонс 20 тура Серии А: битва Интера и Наполи за 6 очков!
Анонс 20 тура Серии А: битва Интера и Наполи за 6 очков!
10.01.2026, 14:19
Футбол
Миколенко неожиданно решил купить один из крупнейших клубов мира
Миколенко неожиданно решил купить один из крупнейших клубов мира
09.01.2026, 10:46 10
Футбол
«Просто-напросто орешник». Жена Конопли – про обстрелы Украины армией рф
«Просто-напросто орешник». Жена Конопли – про обстрелы Украины армией рф
09.01.2026, 13:43 49
Война
Экс-тренер Динамо считает, что путин поступил правильно, начав войну
Экс-тренер Динамо считает, что путин поступил правильно, начав войну
09.01.2026, 06:02 11
Футбол
Самый богатый клуб в мире готов сделать трансфер вратаря сборной Украины
Самый богатый клуб в мире готов сделать трансфер вратаря сборной Украины
09.01.2026, 08:03 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем