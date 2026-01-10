Экс-игрок сборной Украины признался, как убили бывшего президента Шахтера

Бывший футболист «Шахтера» и сборной Украины Сергей Попов вспомнил трагический случай, который произошел 15 октября 1995 года на матче «Шахтер» – «Таврия». Тогда на стадионе «Шахтер» прогремел взрыв, в результате которого погиб владелец донецкого клуба Ахат Брагин.

– Вы были участником матча, во время которого на стадионе «Шахтер» взорвалась бомба и погиб президент клуба Ахат Брагин?

– Да, мы тогда играли против симферопольской «Таврии». Матч начался обычно, без каких-либо намеков на то, что может что-то произойти. Прошло минут семь – и вдруг произошел мощный взрыв. Такой, что даже земля содрогнулась. Мы стояли на поле, а со стороны центральной трибуны шел густой дым. Люди бросились бежать. Тогда поле от трибун отделяли высокие заборы, но хорошо, что открыли проход, и люди смогли выбежать на поле.

Игру, конечно, остановили. Сразу стало известно, что есть погибшие. Нас завели в раздевалку, и мы сидели там, пока принималось решение, продолжать ли матч. Впоследствии к нам зашел вице-президент клуба Равиль Сафиуллин и сообщил, что погиб Брагин.