Кривбасс взял на сборы 14-летнего хавбека. Его хотел подписать Шахтер

14-летний украинский хавбек Евгений Козачук в юном возрасте заключил профессиональный контракт с Кривбассом.

Как стало известно Sport.ua, Козачука хотел переманить к себе донецкий Шахтер.

Евгений отправился вместе с основной командой Кривбасса на сборы в Испанию. В конце февраля Козачуку исполнится 15 лет.

У Козачука есть опыт выступления з сборную Украины U-15. Летом 2025 года он провел три товарищеский матча – против сборных Греции, Ирландии и Португалии (без голевых действий).

Кривбасс в таблице УПЛ 2025/26 занимает пятое место с 26 очками.

Игроки Кривбасса, которые отправились на сборы в Испанию