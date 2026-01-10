Кривбасс взял на сборы 14-летнего хавбека. Его хотел подписать Шахтер
Евгений Козачук заключил профессиональный контракт с командой из Кривого Рога
14-летний украинский хавбек Евгений Козачук в юном возрасте заключил профессиональный контракт с Кривбассом.
Как стало известно Sport.ua, Козачука хотел переманить к себе донецкий Шахтер.
Евгений отправился вместе с основной командой Кривбасса на сборы в Испанию. В конце февраля Козачуку исполнится 15 лет.
У Козачука есть опыт выступления з сборную Украины U-15. Летом 2025 года он провел три товарищеский матча – против сборных Греции, Ирландии и Португалии (без голевых действий).
Кривбасс в таблице УПЛ 2025/26 занимает пятое место с 26 очками.
Игроки Кривбасса, которые отправились на сборы в Испанию
