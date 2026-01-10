Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Кривбасс взял на сборы 14-летнего хавбека. Его хотел подписать Шахтер
Украина. Премьер лига
10 января 2026, 18:07 | Обновлено 10 января 2026, 19:03
Кривбасс взял на сборы 14-летнего хавбека. Его хотел подписать Шахтер

Евгений Козачук заключил профессиональный контракт с командой из Кривого Рога

Кривбасс взял на сборы 14-летнего хавбека. Его хотел подписать Шахтер
ФК Кривбасс. Евгений Козачук

14-летний украинский хавбек Евгений Козачук в юном возрасте заключил профессиональный контракт с Кривбассом.

Как стало известно Sport.ua, Козачука хотел переманить к себе донецкий Шахтер.

Евгений отправился вместе с основной командой Кривбасса на сборы в Испанию. В конце февраля Козачуку исполнится 15 лет.

У Козачука есть опыт выступления з сборную Украины U-15. Летом 2025 года он провел три товарищеский матча – против сборных Греции, Ирландии и Португалии (без голевых действий).

Кривбасс в таблице УПЛ 2025/26 занимает пятое место с 26 очками.

Игроки Кривбасса, которые отправились на сборы в Испанию

Тарас Бондарь
Тарас Бондарь Sport.ua
adidas77
"Кривбас узяв на збори 14-річного хавбека."
"15-річний український хавбек Євген Козачук у юному віці уклав професійний контракт з Кривбасом."
Головне, щоб ви самі себе розуміли, що пишите...Люди стилістику вашої "журналістики" давно вже не розуміють   
Ответить
0
