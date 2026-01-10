Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Суперкубок Испании
Где смотреть онлайн финальный матч Суперкубка Испании Барселона – Реал

Решающий поединок турнира состоится 11 января и начнется в 21:00 по Киеву

Где смотреть онлайн финальный матч Суперкубка Испании Барселона – Реал
Коллаж Sport.ua

11 января каталонская Барселона и мадридский Реал проведут финальный матч за Суперкубок Испании.

Встреча пройдет на стадионе King Abdullah Sports City в Джидде, Саудовская Аравия. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром предстоящего противостояния будет арбитр Хосе Луис Мунуэра Монтеро.

В полуфинале Суперкубка Барселона разгромила Атлетик Бильбао 5:0, а Реал справился с Атлетико Мадрид 2:1.

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Барселона – Реал
Betking
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Барселона – Реал. Текстовая трансляция матча
Барселона – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на финал Суперкубка Испании
Барселона – Реал Мадрид. Финал Суперкубка Испании. Смотреть онлайн. LIVE
Барселона Реал Мадрид Барселона - Реал где смотреть Суперкубок Испании по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
