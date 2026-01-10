Где смотреть онлайн финальный матч Суперкубка Испании Барселона – Реал
Решающий поединок турнира состоится 11 января и начнется в 21:00 по Киеву
11 января каталонская Барселона и мадридский Реал проведут финальный матч за Суперкубок Испании.
Встреча пройдет на стадионе King Abdullah Sports City в Джидде, Саудовская Аравия. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по Киеву.
Главным арбитром предстоящего противостояния будет арбитр Хосе Луис Мунуэра Монтеро.
В полуфинале Суперкубка Барселона разгромила Атлетик Бильбао 5:0, а Реал справился с Атлетико Мадрид 2:1.
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
