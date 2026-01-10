11 января каталонская Барселона и мадридский Реал проведут финальный матч за Суперкубок Испании.

Встреча пройдет на стадионе King Abdullah Sports City в Джидде, Саудовская Аравия. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по Киеву.

Главным арбитром предстоящего противостояния будет арбитр Хосе Луис Мунуэра Монтеро.

В полуфинале Суперкубка Барселона разгромила Атлетик Бильбао 5:0, а Реал справился с Атлетико Мадрид 2:1.

Где смотреть онлайн финальный матч Суперкубка Испании Барселона – Реал

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.