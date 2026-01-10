Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Реброву предложили натурализовать Проспера Оба для сборной Украины
Украина. Премьер лига
10 января 2026, 19:47 | Обновлено 10 января 2026, 19:48
4

Эксперт назвал один из вариантов усиления атаки украинской сборной

ФК Шахтер. Проспер Оба

Известный эксперт Олег Федорчук в беседе с корреспондентом Sport.ua оценил ситуацию с атакующим звеном национальной сборной Украины перед решающими поединками за путевку на мировой чемпионат 2026 года:

– Ситуация очень серьезная, особенно после недавнего рецидива старой травмы у Артема Довбика. Он выбыл на два месяца, в лучшем случае восстановится к середине марта, а уже через неделю нужно играть со шведами. Поэтому на форварда «Ромы», похоже, рассчитывать не стоит. Вообще то, что Довбик часто оказывается в лазарете, не может не беспокоить. Ведь он уже неоднократно подводил главную команду страны в ключевые моменты. Неудивительно, что потенциальные покупатели из АПЛ уже не проявляют такого активного интереса к Артему, как раньше. Их можно понять. Кому охота платить серьезные деньги за футболиста, который постоянно на больничном?

– Но ведь в распоряжении тренера Сергея Реброва еще есть нападающие Роман Яремчук и Владислав Ванат.

– Им не под силу быть лидерами нападающего звена. Даже на клубном уровне они ничем не впечатляют, в частности, Яремчук не является даже игроком стартового состава греческого «Олимпиакоса». Печально.

– Есть ли выход из такой довольно сложной кадровой ситуации?

– Знаете, в сборной Украины довольно часто возникали проблемы с завершением атак. И, как помню, в свое время помогала натурализация иностранцев, которые выступали в чемпионате Украины и возможности которых были хорошо известны. Помогли сборной бразильские легионеры Эдмар, Мораес, Марлос, серб Девич, а еще раньше – белорус Милевский, россиянин Леоненко.
Почему бы не взять на вооружение этот опыт? Убежден, нигерийский нападающий Проспер Оба из ЛНЗ, который перешел в «Шахтер», мог бы быть на виду в украинской сборной. Он – быстрый, умелый в единоборствах, забивающий. Надо с ним поговорить, возможно, он согласился бы на натурализацию. Хотя, повторяю, это лишь один из вариантов усиления атакующего звена нашей сборной.

Ранее Виталий Пономарев высказался о трансфере Проспера Оба.

_ Moore
Може отримати громадянство України в прискореному режимі; нехай підпише контракт з ЗСУ і рік відвоює, наприклад в третій штурмовій.
Ответить
+1
samird
Він півроку в Україні. Яка натуралізація? Чи це жарт (сподіваюсь).
Ответить
+1
Юра Ганусяк
яким би сильним не був гравець 
Ответить
-1
micha(ZAKARPATTJA)
Девіч був норм
Ответить
-1
