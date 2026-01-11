Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
11 января 2026, 03:17
ВИДЕО. Легенду Барселоны застали за расчисткой снега. В Андорре

Жерар Пике обратился к жителям Андорры

X. Жерар Пике

Бывший защитник «Барселоны» и владелец ФК «Андорра» Жерар Пике обратился к жителям страны с необычной просьбой.

Из-за сильного снегопада поле клуба оказалось полностью засыпано, что поставило под угрозу проведение матча против «Культураль Леонесы».

Пике опубликовал видео в соцсетях, в котором предложил всем неравнодушным выйти на стадион и помочь расчистить газон, чтобы игра могла состояться. Инициатива быстро получила отклик – ролик стал вирусным, а фанаты и жители Андорры поддержали идею экс-футболиста.

В итоге матч все же был проведен и завершился вничью – 1:1.

В соцсетях поступок Пике назвали примером настоящего единения клуба и сообщества.

видео Жерар Пике Андорра Сегунда lifestyle Барселона
Максим Лапченко Источник: X (Twitter)
