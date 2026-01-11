ВИДЕО. Легенду Барселоны застали за расчисткой снега. В Андорре
Жерар Пике обратился к жителям Андорры
Бывший защитник «Барселоны» и владелец ФК «Андорра» Жерар Пике обратился к жителям страны с необычной просьбой.
Из-за сильного снегопада поле клуба оказалось полностью засыпано, что поставило под угрозу проведение матча против «Культураль Леонесы».
Пике опубликовал видео в соцсетях, в котором предложил всем неравнодушным выйти на стадион и помочь расчистить газон, чтобы игра могла состояться. Инициатива быстро получила отклик – ролик стал вирусным, а фанаты и жители Андорры поддержали идею экс-футболиста.
В итоге матч все же был проведен и завершился вничью – 1:1.
В соцсетях поступок Пике назвали примером настоящего единения клуба и сообщества.
🇦🇩🙏 Gerard Pique is encouraging all citizens of Andorra to help to remove the snow from the FC Andorra pitch so the game against Cultural Leonesa can go ahead! ❄️ pic.twitter.com/qeUdFapvmy— EuroFoot (@eurofootcom) January 10, 2026
