Польша – Швейцария. Финал United Cup. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию финального матча командного турнира в Сиднее
11 января в австралийском городе Сидней проходит финальный матч командного турнира United Cup 2026.
В воскресенье за трофей соревнований борются сборные Польши и Швейцарии.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Матчевое противостояние состоится из трех игр: два одиночных матча и один парный.
United Cup 2026. Финал. 11 января
Польша – Швейцария
- Ига Свентек – Белинда Бенчич
- Хуберт Хуркач – Стэн Вавринка
- Катажина Кава / Ян Зелиньски – Белинда Бенчич / Якуб Паул
Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержание которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование этого плеера – добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием этого плеера.
|
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренер хочет вернуться в «Барселону»
Решающий поединок состоится 11 января в 06:00 по Киеву