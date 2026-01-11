Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Польша – Швейцария. Финал United Cup. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
11 января 2026, 08:50 | Обновлено 11 января 2026, 08:54
Польша – Швейцария. Финал United Cup. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финального матча командного турнира в Сиднее

Польша – Швейцария. Финал United Cup. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

11 января в австралийском городе Сидней проходит финальный матч командного турнира United Cup 2026.

В воскресенье за трофей соревнований борются сборные Польши и Швейцарии.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Матчевое противостояние состоится из трех игр: два одиночных матча и один парный.

United Cup 2026. Финал. 11 января

Польша – Швейцария

  • Ига Свентек – Белинда Бенчич
  • Хуберт Хуркач – Стэн Вавринка
  • Катажина Кава / Ян Зелиньски – Белинда Бенчич / Якуб Паул

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержание которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование этого плеера – добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием этого плеера.

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
