Польша – Швейцария. Финал United Cup. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

11 января в австралийском городе Сидней проходит финальный матч командного турнира United Cup 2026.

В воскресенье за трофей соревнований борются сборные Польши и Швейцарии.

Матчевое противостояние состоится из трех игр: два одиночных матча и один парный.

United Cup 2026. Финал. 11 января

Польша – Швейцария

Ига Свентек – Белинда Бенчич

Хуберт Хуркач – Стэн Вавринка

Катажина Кава / Ян Зелиньски – Белинда Бенчич / Якуб Паул

