Гол Ваната, шоу Осимхена и Салаха, прорыв Пидручного, два финала в теннисе
Главные новости за 10 января на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 10 января.
1A. С красивым голом Ваната. Жирона дома одолела Осасуну
Украинский нападающий принес победу своей команде
1B. ВИДЕО. Ударом пяткой! Ванат поразил ворота Осасуны в Ла Лиге
Украинский нападающий открыл счет в матче на 44-й минуте
2A. Кубок Африки. Определены пары 1/2 финала: осталось 4 претендента на титул
В полуфинальных поединках сыграют: Сенегал – Египет, Нигерия – Марокко
2B. Высокий полет суперорлов. Алжир и Нигерия определили полуфиналиста КАН
В полуфинале Нигерия сыграет против команды Марокко
2C. Фараоны – в топ-4. Египет в результативной игре одолел Кот-д'Ивуар
Мохамед Салах забил гол и сделал результативную передачу
3A. Кубок Англии. Ман Сити отгрузил 10 мячей в ворота команды 3-го дивизиона
Команда Пепа Гвардиолы легко вышла в 1/16 финала
3B. Эвертон с Миколенко проиграл в серии пенальти Сандерленду и выбыл из Кубка
Украинский футболист сыграл за ирисок 104 минуты, а в овертайме был заменен
4A. Песня канареек. Фенербахче и Галатасарай определили победителя Суперкубка
В финале в Стамбуле голы забили Маттео Гендузи и Джейден Остервольде
4B. В Португалии определен сенсационный победитель Кубка лиги
Витория Гимараеш нанесла поражение команде Брага со счетом 2:1
5A. ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец объявил об уходе Хачериди и еще трех игроков
Александр Осман, Ростислав Русин и Луифер Эрнандес покинули одесский клуб
5B. ОФИЦИАЛЬНО. Форвард Полесья, который не нужен Ротаню, нашел новый клуб
Луифер Эрнандес продолжт карьеру в составе колумбийского «Кукута Депортиво»
6A. Yellow Сup. Сборная Украины по гандболу завершила турнир победой над Бахрейном
Подопечные Вадима Бражника продолжают подготовку к чемпионату Европы
6B. Юлиан Бойко уступил Бену Мертенсу и выбыл из квалификации Welsh Open
Украинский снукерист в Q2 проиграл сопернику из Бельгии со счетом 2:4
7A. Камбек с 0:3. Свитолина выбила юную американку и вышла в финал Окленда
Элина переиграла Иву Йович и поборется за трофей WTA 250 в Новой Зеландии
7B. Костюк разгромила Пегулу и вышла в финал турнира WTA 500 в Брисбене
Марта переиграла Джессику в двух сетах и поборется с Соболенко за трофей
8A. Метко и хладнокровно. Пидручный финишировал седьмым в персьюте Кубка мира
Дмитрий заставил украинских фанатов радоваться
8B. Стабильные француженки. Женская сборная Украины – 14-я в эстафете КМ
Сборная Франции завоевала комфортную победу
9A. Оставил позади Превца. Марусяк показал лучший результат в сезоне
Евгений и Виталий Калиниченко прошли квалификацию Кубка мира
9B. Прыжки с трамплина. Марусяк и Калиниченко стали 7-ми в парном турнире КМ
Этот результат стал рекордным для Украины
10. Клопп не исчез с радаров: стал топ-менеджером сразу для нескольких клубов
58-летний немец осваивает новые высоты управленческого ремесла
