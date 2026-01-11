Гол Ваната, шоу Осимхена и Салаха, прорыв Пидручного, два финала в теннисе

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 10 января.

1A. С красивым голом Ваната. Жирона дома одолела Осасуну

Украинский нападающий принес победу своей команде

1B. ВИДЕО. Ударом пяткой! Ванат поразил ворота Осасуны в Ла Лиге

Украинский нападающий открыл счет в матче на 44-й минуте

2A. Кубок Африки. Определены пары 1/2 финала: осталось 4 претендента на титул

В полуфинальных поединках сыграют: Сенегал – Египет, Нигерия – Марокко

2B. Высокий полет суперорлов. Алжир и Нигерия определили полуфиналиста КАН

В полуфинале Нигерия сыграет против команды Марокко

2C. Фараоны – в топ-4. Египет в результативной игре одолел Кот-д'Ивуар

Мохамед Салах забил гол и сделал результативную передачу

3A. Кубок Англии. Ман Сити отгрузил 10 мячей в ворота команды 3-го дивизиона

Команда Пепа Гвардиолы легко вышла в 1/16 финала

3B. Эвертон с Миколенко проиграл в серии пенальти Сандерленду и выбыл из Кубка

Украинский футболист сыграл за ирисок 104 минуты, а в овертайме был заменен

4A. Песня канареек. Фенербахче и Галатасарай определили победителя Суперкубка

В финале в Стамбуле голы забили Маттео Гендузи и Джейден Остервольде

4B. В Португалии определен сенсационный победитель Кубка лиги

Витория Гимараеш нанесла поражение команде Брага со счетом 2:1

5A. ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец объявил об уходе Хачериди и еще трех игроков

Александр Осман, Ростислав Русин и Луифер Эрнандес покинули одесский клуб

5B. ОФИЦИАЛЬНО. Форвард Полесья, который не нужен Ротаню, нашел новый клуб

Луифер Эрнандес продолжт карьеру в составе колумбийского «Кукута Депортиво»

6A. Yellow Сup. Сборная Украины по гандболу завершила турнир победой над Бахрейном

Подопечные Вадима Бражника продолжают подготовку к чемпионату Европы

6B. Юлиан Бойко уступил Бену Мертенсу и выбыл из квалификации Welsh Open

Украинский снукерист в Q2 проиграл сопернику из Бельгии со счетом 2:4

7A. Камбек с 0:3. Свитолина выбила юную американку и вышла в финал Окленда

Элина переиграла Иву Йович и поборется за трофей WTA 250 в Новой Зеландии

7B. Костюк разгромила Пегулу и вышла в финал турнира WTA 500 в Брисбене

Марта переиграла Джессику в двух сетах и поборется с Соболенко за трофей

8A. Метко и хладнокровно. Пидручный финишировал седьмым в персьюте Кубка мира

Дмитрий заставил украинских фанатов радоваться

8B. Стабильные француженки. Женская сборная Украины – 14-я в эстафете КМ

Сборная Франции завоевала комфортную победу

9A. Оставил позади Превца. Марусяк показал лучший результат в сезоне

Евгений и Виталий Калиниченко прошли квалификацию Кубка мира

9B. Прыжки с трамплина. Марусяк и Калиниченко стали 7-ми в парном турнире КМ

Этот результат стал рекордным для Украины

10. Клопп не исчез с радаров: стал топ-менеджером сразу для нескольких клубов

58-летний немец осваивает новые высоты управленческого ремесла