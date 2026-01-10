Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Песня канареек. Фенербахче и Галатасарай определили победителя Суперкубка
Суперкубок Турции
Галатасарай
10.01.2026 17:45 – FT 0 : 2
Фенербахче
Турция
10 января 2026, 19:53 | Обновлено 10 января 2026, 20:49
Песня канареек. Фенербахче и Галатасарай определили победителя Суперкубка

В финале в Стамбуле голы забили Маттео Гендузи и Джейден Остервольде

Песня канареек. Фенербахче и Галатасарай определили победителя Суперкубка
Getty Images/Global Images Ukraine

Клуб Фенербахче завоевал Суперкубок Турции, обыграв Галатасарай в финальном матче.

Поединок на Олимпийском стадионе им. Ататюрка в Стамбуле завершился со счетом 2:0 в пользу канареек.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Счет в матче был открыт на 28-й минуте, когда Маттео Гендузи воспользовался передачей Левента Мерджана.

После перерыва Фенербахче удвоил преимущество: на 48-й минуте Джейден Остерволде отличился точным ударом после ассиста Марко Асенсио.

Фенербахче довел матч до уверенной победы, оформив 10-й трофей в Суперкубках Турции.

Количество титулов в Суперкубках Турции: Галатасарай (17), Бешикташ, Фенербахче, Трабзонспор (по 10).

Суперкубок Турции. Финал, 10 января 2026

Олимпийский стадион им. Ататюрка, Стамбул

Галатасарай – Фенербахче – 0:2

Голы: Гендузи, 28, Остерволде, 48

Видео голов и обзор матча

Фотогалерея

События матча

48’
ГОЛ ! Мяч забил Джейден Остерволд (Фенербахче), асcист Марко Асенсио.
28’
ГОЛ ! Мяч забил Маттео Гендузи (Фенербахче), асcист Левент Мерджан.
