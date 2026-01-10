Песня канареек. Фенербахче и Галатасарай определили победителя Суперкубка
В финале в Стамбуле голы забили Маттео Гендузи и Джейден Остервольде
Клуб Фенербахче завоевал Суперкубок Турции, обыграв Галатасарай в финальном матче.
Поединок на Олимпийском стадионе им. Ататюрка в Стамбуле завершился со счетом 2:0 в пользу канареек.
Счет в матче был открыт на 28-й минуте, когда Маттео Гендузи воспользовался передачей Левента Мерджана.
После перерыва Фенербахче удвоил преимущество: на 48-й минуте Джейден Остерволде отличился точным ударом после ассиста Марко Асенсио.
Фенербахче довел матч до уверенной победы, оформив 10-й трофей в Суперкубках Турции.
Количество титулов в Суперкубках Турции: Галатасарай (17), Бешикташ, Фенербахче, Трабзонспор (по 10).
Суперкубок Турции. Финал, 10 января 2026
Олимпийский стадион им. Ататюрка, Стамбул
Галатасарай – Фенербахче – 0:2
Голы: Гендузи, 28, Остерволде, 48
Видео голов и обзор матча
Фотогалерея
События матча
