Галатасарай и Фенербахче сыграют на Ataturk Olympic Stadium в Стамбуле.

Галатасарай

В полуфинале Галатасарай со счетом 4:1 разгромил Трабзонспор, в составе которого выступают три украинских футболиста (Арсений Батагов, Александр Зубков и Даниил Сикан). В чемпионате Турции Галатасарай идет на первом месте. В 17 матчах команда набрала 42 очка (13 побед, 3 ничьи и 1 поражение).

Фенербахче

Фенербахче в полуфинале нанес поражение Самсунспору (2:0) и также пробился в финал. В турецкой Суперлиге команда пока не проигрывала (11 побед и 6 ничьих), но в турнирной таблице идет на втором месте, с отставанием от Галатасарая на три очка.

Прогноз

Команды могут продемонстрировать результативный футбол. Возможен вариант с тотал больше 2,5 (коэффициент – 1,76)