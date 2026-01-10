Галатасарай – Фенербахче. Анонс и прогноз на финал Суперкубка Турции
Финальный матч Суперкубка Турции состоится 10 января в 17:45 по Киеву
Галатасарай и Фенербахче сыграют на Ataturk Olympic Stadium в Стамбуле.
Галатасарай
В полуфинале Галатасарай со счетом 4:1 разгромил Трабзонспор, в составе которого выступают три украинских футболиста (Арсений Батагов, Александр Зубков и Даниил Сикан). В чемпионате Турции Галатасарай идет на первом месте. В 17 матчах команда набрала 42 очка (13 побед, 3 ничьи и 1 поражение).
Фенербахче
Фенербахче в полуфинале нанес поражение Самсунспору (2:0) и также пробился в финал. В турецкой Суперлиге команда пока не проигрывала (11 побед и 6 ничьих), но в турнирной таблице идет на втором месте, с отставанием от Галатасарая на три очка.
Прогноз
Команды могут продемонстрировать результативный футбол. Возможен вариант с тотал больше 2,5 (коэффициент – 1,76)
17:45
