Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Галатасарай – Фенербахче. Анонс и прогноз на финал Суперкубка Турции
Суперкубок Турции
Галатасарай
10.01.2026 17:45 - : -
Фенербахче
Турция
10 января 2026, 16:11 | Обновлено 10 января 2026, 16:13
Галатасарай – Фенербахче. Анонс и прогноз на финал Суперкубка Турции

Финальный матч Суперкубка Турции состоится 10 января в 17:45 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine

Галатасарай и Фенербахче сыграют на Ataturk Olympic Stadium в Стамбуле.

Sport.ua вместе с betking анонсирует предстоящий поединок!

Галатасарай

В полуфинале Галатасарай со счетом 4:1 разгромил Трабзонспор, в составе которого выступают три украинских футболиста (Арсений Батагов, Александр Зубков и Даниил Сикан). В чемпионате Турции Галатасарай идет на первом месте. В 17 матчах команда набрала 42 очка (13 побед, 3 ничьи и 1 поражение).

Фенербахче

Фенербахче в полуфинале нанес поражение Самсунспору (2:0) и также пробился в финал. В турецкой Суперлиге команда пока не проигрывала (11 побед и 6 ничьих), но в турнирной таблице идет на втором месте, с отставанием от Галатасарая на три очка.

Прогноз

Команды могут продемонстрировать результативный футбол. Возможен вариант с тотал больше 2,5 (коэффициент – 1,76)

Галатасарай
10 января 2026 -
17:45
Фенербахче
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
