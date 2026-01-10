Галатасарай – Фенербахче – 0:2. Финал Суперкубка. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор решающего матча за Суперкубок Турции
Клуб Фенербахче завоевал Суперкубок Турции, обыграв Галатасарай в финальном матче.
Поединок на Олимпийском стадионе им. Ататюрка в Стамбуле завершился со счетом 2:0 в пользу канареек.
На 28-й минуте Маттео Гендузи воспользовался передачей Левента Мерджана.
На 48-й минуте Джейден Остерволде отличился точным ударом после ассиста Марко Асенсио.
Суперкубок Турции. Финал, 10 января 2026
Олимпийский стадион им. Ататюрка, Стамбул
Галатасарай – Фенербахче – 0:2
Голы: Гендузи, 28, Остерволде, 48
Видео голов и обзор матча
События матча
