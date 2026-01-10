Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Галатасарай – Фенербахче – 0:2. Финал Суперкубка. Видео голов и обзор
Суперкубок Турции
Галатасарай
10.01.2026 17:45 – FT 0 : 2
Фенербахче
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Турция
10 января 2026, 20:47 | Обновлено 10 января 2026, 20:49
59
0

Галатасарай – Фенербахче – 0:2. Финал Суперкубка. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор решающего матча за Суперкубок Турции

10 января 2026, 20:47 | Обновлено 10 января 2026, 20:49
59
0
Галатасарай – Фенербахче – 0:2. Финал Суперкубка. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Клуб Фенербахче завоевал Суперкубок Турции, обыграв Галатасарай в финальном матче.

Поединок на Олимпийском стадионе им. Ататюрка в Стамбуле завершился со счетом 2:0 в пользу канареек.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 28-й минуте Маттео Гендузи воспользовался передачей Левента Мерджана.

На 48-й минуте Джейден Остерволде отличился точным ударом после ассиста Марко Асенсио.

Фенербахче выиграл у Фенербахче оформил 10-й трофей в Суперкубках Турции.

Суперкубок Турции. Финал, 10 января 2026

Олимпийский стадион им. Ататюрка, Стамбул

Галатасарай – Фенербахче – 0:2

Голы: Гендузи, 28, Остерволде, 48

Видео голов и обзор матча

События матча

48’
ГОЛ ! Мяч забил Джейден Остерволд (Фенербахче), асcист Марко Асенсио.
28’
ГОЛ ! Мяч забил Маттео Гендузи (Фенербахче), асcист Левент Мерджан.
По теме:
Алжир – Нигерия – 0:2. Как забил Осимхен. Видео голов и обзор матча
Манчестер Сити – Эксетер – 10:1. Как забили 10 мячей в Кубке. Видео голов
ВИДЕО. Ударом пяткой! Ванат поразил ворота Осасуны в Ла Лиге
Галатасарай Фенербахче Суперкубок Турции по футболу Марко Асенсио видео голов и обзор Маттео Гендузи
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Избежала дисквалификации. Жанмонно нарушила правила на Кубке мира
Биатлон | 10 января 2026, 05:55 5
Избежала дисквалификации. Жанмонно нарушила правила на Кубке мира
Избежала дисквалификации. Жанмонно нарушила правила на Кубке мира

Наклейка на винтовке могла стоить Лу результата

«Ничего не сделал» В Португалии Судакова сделали виновным в провале Бенфики
Футбол | 10 января 2026, 14:58 4
«Ничего не сделал» В Португалии Судакова сделали виновным в провале Бенфики
«Ничего не сделал» В Португалии Судакова сделали виновным в провале Бенфики

Украинского полузащитника активно критикуют за поражение от Браги

Футболист Динамо категорически отказался возвращаться на родину
Футбол | 10.01.2026, 09:55
Футболист Динамо категорически отказался возвращаться на родину
Футболист Динамо категорически отказался возвращаться на родину
Драма: Ньюкасл выбил Борнмут из Кубка, выиграв серию пенальти из 18 ударов
Футбол | 10.01.2026, 20:05
Драма: Ньюкасл выбил Борнмут из Кубка, выиграв серию пенальти из 18 ударов
Драма: Ньюкасл выбил Борнмут из Кубка, выиграв серию пенальти из 18 ударов
Камбек с 0:3. Свитолина выбила юную американку и вышла в финал Окленда
Теннис | 10.01.2026, 11:20
Камбек с 0:3. Свитолина выбила юную американку и вышла в финал Окленда
Камбек с 0:3. Свитолина выбила юную американку и вышла в финал Окленда
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Экс-тренер Динамо считает, что путин поступил правильно, начав войну
Экс-тренер Динамо считает, что путин поступил правильно, начав войну
09.01.2026, 06:02 11
Футбол
Костюк on fire. Стали известны пары 1/2 финала турнира WTA 500 в Брисбене
Костюк on fire. Стали известны пары 1/2 финала турнира WTA 500 в Брисбене
09.01.2026, 13:29 1
Теннис
Анонс 20 тура Серии А: битва Интера и Наполи за 6 очков!
Анонс 20 тура Серии А: битва Интера и Наполи за 6 очков!
10.01.2026, 14:19
Футбол
Предсказуемое Эль-Класико. Прогнозы на 19 тур Ла Лиги
Предсказуемое Эль-Класико. Прогнозы на 19 тур Ла Лиги
09.01.2026, 21:21
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Он бугимен в боксе, я не вижу того, кто его победит»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он бугимен в боксе, я не вижу того, кто его победит»
09.01.2026, 09:33 1
Бокс
Свитолина на тай-брейке вырвала путевку в полуфинал WTA 250 в Окленде
Свитолина на тай-брейке вырвала путевку в полуфинал WTA 250 в Окленде
09.01.2026, 10:01 15
Теннис
Пять лет сотрудничества. Динамо приняло решение разорвать отношения
Пять лет сотрудничества. Динамо приняло решение разорвать отношения
09.01.2026, 08:33 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем