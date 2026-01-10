10 января в 17:45 проходит финальный матч Суперкубка Турции.

Команды Галатасарай и Фенербахче играют на Ataturk Olympic Stadium в городе Стамбул.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В полуфинале Галатасарай разгромил Трабзонспор (4:1), за который выступают три украинских футболиста (Арсений Батагов, Александр Зубков, Даниил Сикан).

В другом полуфинале Фенербахче нанес поражение Самсунспору (2:0).

Суперкубок Турции. Сетка турнира

Галатасарай – Фенербахче. Финал Суперкубка Турции. Смотреть онлайн LIVE

