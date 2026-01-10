Галатасарай – Фенербахче. Финал Суперкубка Турции. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 10 января в 17:45 видеотрансляцию финала Суперкубка Турции
10 января в 17:45 проходит финальный матч Суперкубка Турции.
Команды Галатасарай и Фенербахче играют на Ataturk Olympic Stadium в городе Стамбул.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В полуфинале Галатасарай разгромил Трабзонспор (4:1), за который выступают три украинских футболиста (Арсений Батагов, Александр Зубков, Даниил Сикан).
В другом полуфинале Фенербахче нанес поражение Самсунспору (2:0).
Суперкубок Турции. Сетка турнира
