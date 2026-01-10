Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Галатасарай – Фенербахче. Финал Суперкубка Турции. Смотреть онлайн LIVE
Суперкубок Турции
Галатасарай
10.01.2026 17:45 - : -
Фенербахче
Турция
10 января 2026, 15:23 | Обновлено 10 января 2026, 15:28
Галатасарай – Фенербахче. Финал Суперкубка Турции. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 10 января в 17:45 видеотрансляцию финала Суперкубка Турции

Галатасарай – Фенербахче. Финал Суперкубка Турции. Смотреть онлайн LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine

10 января в 17:45 проходит финальный матч Суперкубка Турции.

Команды Галатасарай и Фенербахче играют на Ataturk Olympic Stadium в городе Стамбул.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В полуфинале Галатасарай разгромил Трабзонспор (4:1), за который выступают три украинских футболиста (Арсений Батагов, Александр Зубков, Даниил Сикан).

В другом полуфинале Фенербахче нанес поражение Самсунспору (2:0).

Суперкубок Турции. Сетка турнира

Галатасарай – Фенербахче. Финал Суперкубка Турции. Смотреть онлайн LIVE

Видеоплейер будет добавлен перед началом матча

Галатасарай Суперкубок Турции по футболу смотреть онлайн Фенербахче
