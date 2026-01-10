Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Форвард Полесья, который не нужен Ротаню, нашел новый клуб
Украина. Премьер лига
10 января 2026, 10:15
ОФИЦИАЛЬНО. Форвард Полесья, который не нужен Ротаню, нашел новый клуб

Луифер Эрнандес продолжт карьеру в составе колумбийского «Депортиво Кукута»

10 января 2026, 10:15
ОФИЦИАЛЬНО. Форвард Полесья, который не нужен Ротаню, нашел новый клуб
Луифер Эрнандес

Форвард житомирского «Полесья» Луифер Эрнандес покинул чемпионат Украины и определился с клубом, в котором продолжит карьеру.

В услугах 24-летнего футболиста был заинтересован колумбийский «Депортиво Кукута», который арендовал игрока на 2026 год. Об этом сообщила пресс-служба команды элитного дивизиона.

Форвард не сумел завоевать место в стартовом составе украинской команды и не входил в долгосрочные планы главного тренера «волков» Руслана Ротаня.

Эрнандес перебрался в «Полесье» в марте 2024 года, однако чаще всего находился в арендах. С февраля по июнь прошлого года играл за венесуэльский «Винотинто», а с сентября 2025-го находился в расположении одесского «Черноморца».

В нынешнем сезоне провел 14 матчей в составе «моряков», в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи. В активе Луифера – пять забитых мячей и 20 сыгранных поединков в футболке «Полесья».

Ранее Sport.ua сообщил о том, что Луифер продолжит карьеру в чемпионате Колумбии.

Полесье Житомир Луифер Эрнандес чемпионат Колумбии по футболу трансферы трансферы УПЛ аренда игрока
