Полесье нашло новый клуб для своего форварда. Он уедет в Колумбию
Луифер Эрнандес возвращается из «Черноморца», чтобы перейти в «Кукута Депортиво»
24-летний центрфорвард «Черноморца» Луифер Эрнандес покидает одесский клуб и возвращается в «Полесье», которому принадлежит его контракт.
Аренда по форварду была расторгнута досрочно, однако Луифер не останется выступать за «Полесье» во второй половине сезона.
По информации Sport.ua, Луифер Эрнандес продолжит карьеру в Колумбии, куда уже прибыл на переговоры с местным клубом «Кукута Депортиво».
За «Полесье» Луифер провел 20 матчей, в которых отличился 5 забитыми мячами. В марте 2024 года житомирский клуб заплатил за венесуэльского форварда 1 миллион евро, а ныне контракт Луифера на Transfermarkt оценивается в 400 тысяч евро.
