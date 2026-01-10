ВИДЕО. Ударом пяткой! Ванат поразил ворота Осасуны в Ла Лиге
Украинский нападающий открыл счет в матче на 44-й минуте
Украинский нападающий «Жироны» Владислав Ванат отличился забитым мячом в чемпионате Испании.
Случилось это в матче 19-го тура Ла Лиги с «Осасуной». Встреча команд проходит на стадионе «Монтиливи» в Жироне.
На 44-й минуте мата украинский бомбардир отличился голом, точно пробив пяткой по воротам гостей после передачи Алекса Морено. Для Владислава этот мяч стал шестым в составе каталонского клуба. Также на его счету один ассист.
❗️ ВИДЕО. Ударом пяткой! Ванат поразил ворота Осасуны в Ла Лиге
