Украинский нападающий «Жироны» Владислав Ванат отличился забитым мячом в чемпионате Испании.

Случилось это в матче 19-го тура Ла Лиги с «Осасуной». Встреча команд проходит на стадионе «Монтиливи» в Жироне.

На 44-й минуте мата украинский бомбардир отличился голом, точно пробив пяткой по воротам гостей после передачи Алекса Морено. Для Владислава этот мяч стал шестым в составе каталонского клуба. Также на его счету один ассист.

❗️ ВИДЕО. Ударом пяткой! Ванат поразил ворота Осасуны в Ла Лиге