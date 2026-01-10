Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Ударом пяткой! Ванат поразил ворота Осасуны в Ла Лиге
Испания
10 января 2026, 20:24 | Обновлено 10 января 2026, 20:40
3104
6

Украинский нападающий открыл счет в матче на 44-й минуте

6 Comments
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

Украинский нападающий «Жироны» Владислав Ванат отличился забитым мячом в чемпионате Испании.

Случилось это в матче 19-го тура Ла Лиги с «Осасуной». Встреча команд проходит на стадионе «Монтиливи» в Жироне.

Все голы матча Ла Лиги можно увидеть LIVE в Telegram-канале Ла Лига 24/7

На 44-й минуте мата украинский бомбардир отличился голом, точно пробив пяткой по воротам гостей после передачи Алекса Морено. Для Владислава этот мяч стал шестым в составе каталонского клуба. Также на его счету один ассист.

По теме:
Алжир – Нигерия – 0:2. Как забил Осимхен. Видео голов и обзор матча
Галатасарай – Фенербахче – 0:2. Финал Суперкубка. Видео голов и обзор
Ванат забил 5-й гол в Ла Лиге. Это третий результат среди всех украинцев
Осасуна Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Владислав Ванат видео голов и обзор Жирона - Осасуна
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Диванний Експерт
І де відео!!!!!????
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
sahka1981
Красиво забив!
Ответить
+2
Boodya
Молодець, так тримати, ще потрібен гол від Циганкова👍
Ответить
+1
TradyT
Молодець Ванат, схоже вже остаточно адаптувався до ЛаЛіги, дай Бог щоб далі продовжував в такому темпі
Ответить
0
AlexanderPidor
😡😡 ми моєю шайкою дуже не задоволені. У мого друга TradyT дуже палає дупло. Не можу не допомогти своєму другу буду бігти за вогнегасником 
Ответить
-1
