Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Клуб УПЛ вернет легионера из Японии: «Я осознаю все риски»
Украина. Премьер лига
11 января 2026, 08:56 |
251
0

Клуб УПЛ вернет легионера из Японии: «Я осознаю все риски»

Бразилец Таллес продолжит выступать в составе львовского «Руха»

11 января 2026, 08:56 |
251
0
Клуб УПЛ вернет легионера из Японии: «Я осознаю все риски»
ФК Рух. Таллес

Бразильский легионер Таллес подтвердил свое возвращение в расположение львовского Руха. Футболист объяснил, почему решил вернуться в Украину.

– Таллес, поздравляю! В футбольных кругах ходят слухи, что уже этой зимой ты возвращаешься в Рух. Это правда?

– Да, это правда. Я возвращаюсь.

– С какими мыслями ты возвращаешься в Рух и в Украину в целом? Какая твоя главная цель сейчас?

– Я возвращаюсь в клуб, где у меня уже есть хорошая история. Возвращаюсь в страну, в которой я отлично адаптировался и где мне действительно нравится жить. Здесь люди, с которыми я дружу, я чувствую большое расположение к украинскому народу. Моя цель – помочь Руху достигать новых высот.

– Не страшно возвращаться из спокойной Японии в Украину, где идет война и проходят постоянные обстрелы?

– Я осознаю все риски. Мы с семьей постоянно следим за новостями и видим, как мужественно работают ваши спасатели и другие службы. Мы очень надеемся, что война скоро закончится, чтобы все в стране вернулось в норму. Украинский народ этого заслуживает.

– И напоследок: когда ждать твоего появления в Рухе?

– Надеюсь присоединиться к команде в день презентации – 14 января, – сказал бразилец.

По теме:
«Будем продавать». Суркис заговорил о будущем легионера Динамо
Бартулович подтвердил два трансфера Металлиста 1925
ОФИЦИАЛЬНО. Защитник Ярослав Кисиль стал игроком клуба Кудровка
Таллес Бренер Рух Львов чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига трансферы трансферы УПЛ
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Гол Ваната, шоу Осимхена и Салаха, прорыв Пидручного, два финала в теннисе
Футбол | 11 января 2026, 06:25 0
Гол Ваната, шоу Осимхена и Салаха, прорыв Пидручного, два финала в теннисе
Гол Ваната, шоу Осимхена и Салаха, прорыв Пидручного, два финала в теннисе

Главные новости за 10 января на Sport.ua

Милевский ответил Кличко, который призвал временно покинуть Киев
Футбол | 10 января 2026, 13:17 13
Милевский ответил Кличко, который призвал временно покинуть Киев
Милевский ответил Кличко, который призвал временно покинуть Киев

Экс-футболист киевского «Динамо» не собирается покидать столицу Украины

Шахтер выиграл борьбу у Динамо за переход двух экс-игроков сборной Украины
Футбол | 10.01.2026, 08:47
Шахтер выиграл борьбу у Динамо за переход двух экс-игроков сборной Украины
Шахтер выиграл борьбу у Динамо за переход двух экс-игроков сборной Украины
Экс-игрок сборной Украины признался, как убили бывшего президента Шахтера
Футбол | 11.01.2026, 07:54
Экс-игрок сборной Украины признался, как убили бывшего президента Шахтера
Экс-игрок сборной Украины признался, как убили бывшего президента Шахтера
Украинский нападающий, который провел полгода в Европе, вернется в Динамо
Футбол | 10.01.2026, 14:57
Украинский нападающий, который провел полгода в Европе, вернется в Динамо
Украинский нападающий, который провел полгода в Европе, вернется в Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Леннокс ЛЬЮИС: «Он бугимен в боксе, я не вижу того, кто его победит»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он бугимен в боксе, я не вижу того, кто его победит»
09.01.2026, 09:33 1
Бокс
Анонс 20 тура Серии А: битва Интера и Наполи за 6 очков!
Анонс 20 тура Серии А: битва Интера и Наполи за 6 очков!
10.01.2026, 14:19
Футбол
С кем сыграет Свитолина? Определены пары 1/2 финала WTA 250 в Окленде
С кем сыграет Свитолина? Определены пары 1/2 финала WTA 250 в Окленде
09.01.2026, 10:49
Теннис
Миколенко неожиданно решил купить один из крупнейших клубов мира
Миколенко неожиданно решил купить один из крупнейших клубов мира
09.01.2026, 10:46 10
Футбол
Марта Костюк – Арина Соболенко. Прогноз и анонс на финал WTA 500 в Брисбене
Марта Костюк – Арина Соболенко. Прогноз и анонс на финал WTA 500 в Брисбене
11.01.2026, 07:31 2
Теннис
Самый богатый клуб в мире готов сделать трансфер вратаря сборной Украины
Самый богатый клуб в мире готов сделать трансфер вратаря сборной Украины
09.01.2026, 08:03 8
Футбол
Костюк on fire. Стали известны пары 1/2 финала турнира WTA 500 в Брисбене
Костюк on fire. Стали известны пары 1/2 финала турнира WTA 500 в Брисбене
09.01.2026, 13:29 1
Теннис
Пять лет сотрудничества. Динамо приняло решение разорвать отношения
Пять лет сотрудничества. Динамо приняло решение разорвать отношения
09.01.2026, 08:33 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем