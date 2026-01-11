Клуб УПЛ вернет легионера из Японии: «Я осознаю все риски»

Бразильский легионер Таллес подтвердил свое возвращение в расположение львовского Руха. Футболист объяснил, почему решил вернуться в Украину.

– Таллес, поздравляю! В футбольных кругах ходят слухи, что уже этой зимой ты возвращаешься в Рух. Это правда?

– Да, это правда. Я возвращаюсь.

– С какими мыслями ты возвращаешься в Рух и в Украину в целом? Какая твоя главная цель сейчас?

– Я возвращаюсь в клуб, где у меня уже есть хорошая история. Возвращаюсь в страну, в которой я отлично адаптировался и где мне действительно нравится жить. Здесь люди, с которыми я дружу, я чувствую большое расположение к украинскому народу. Моя цель – помочь Руху достигать новых высот.

– Не страшно возвращаться из спокойной Японии в Украину, где идет война и проходят постоянные обстрелы?

– Я осознаю все риски. Мы с семьей постоянно следим за новостями и видим, как мужественно работают ваши спасатели и другие службы. Мы очень надеемся, что война скоро закончится, чтобы все в стране вернулось в норму. Украинский народ этого заслуживает.

– И напоследок: когда ждать твоего появления в Рухе?

– Надеюсь присоединиться к команде в день презентации – 14 января, – сказал бразилец.