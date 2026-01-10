Марта Костюк – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

11 января украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 26) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 500 в Брисбене, Австралия.

В финальном поединке австралийского пятисотника украинка сыграет против первой ракетки мира Арины Соболенко. Встреча начнется ориентировочное в 08:00 по Киеву.

Костюк и Соболенко проведут пятое очное противостояние. Счет 4:0 в пользу Арины.

Победительница поединка выиграет трофей соревнований, $214,530 и 500 очков.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА