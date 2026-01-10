Суркис на эмоциях отправил в отставку легенду Динамо
Стало известно, как был уволен Демьяненко в 2007 году
Журналист Игорь Цыганик вспомнил эмоциональные кадровые решения президента «Динамо» Игоря Суркиса в середине 2000-х. По словам журналиста, в 2007 году после поражения от «Ромы» в Лиге чемпионов Суркис мгновенно пошел на смену тренера.
«Тогда Игорь Михайлович был совсем другим. Демьяненко сняли сразу, хотя он выиграл чемпионат и вывел команду в Лигу чемпионов. После первого тура – все, решение приняли мгновенно, его заменил Сабо. Это было очень эмоционально», – подчеркнул Цыганик.
Ранее стало известно, что Александр Гладкий и Рустам Худжамов в начале сезона 2007/2008 могли перейти в «Динамо», но выбрали «Шахтер».
