Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком

Главный редактор лицензированной букмекерской компании betking Ярослав Перканюк поделился мнением по поводу самых интересных футбольных событий в топовых европейских чемпионатах в период с 10-го по 11-е января.

Чемпионат Германии

16 тур

10.01.2026

«Байер» – «Штутгарт»

Конкурентный матч двух зрелищных и слабо предсказуемых команд. Действующий вице-чемпион в последнем туре перед зимними каникулами достаточно неожиданно, но вполне закономерно по игре одолел на выезде «Лейпциг», нанеся команде Оле Вернера первое в сезоне домашнее поражение. Зато чуть ранее «фармацевты» безвольно уступили одному из аутсайдеров – «Аугсбургу». О «швабах» и говорить нечего: стабильность и «Штутгарт» – это покамест слова-антонимы. Получают дома 0:5 от «Баварии», грузят четыре сухие мяча на выезде «Вердеру». И так из тура в тур. Судя по всему, встреча может оказаться результативной, а ставка «обе забьют» как нельзя кстати в данном случае. Судите сами. «Байер» не проигрывает в матчах против «Штутгарта» в 15 последних встречах, но, в то же время, «швабы» неизменно забивают в ворота «фармацевтов» в шести из восьми крайних поединков. Если тенденция подтвердится, а, скорее всего, она подтвердится, то обе команды забьют, а хозяева выиграют.

11.01.2026

«Бавария» – «Вольфсбург»

Как на одного из аутсайдеров «волки» выглядят вполне прилично. «Вольфсбург» не безнадежен в атаке, но вот с защитой нужно что-то делать. Показательный во всех смыслах поединок «бело-зеленые» провели перед зимними каникулами – против «Фрайбурга». Проиграли 3:4. Проигрывали по ходу встречи, затем дважды вели в счете, но даже ничью не удержали. Примерно по такому сценарию – весь первый круг. Можно было бы о чем-то говорить, если бы встречались со своей ровней. Но не тут-то было: придется играть в первом же «весеннем» туре против самой «Баварии». На мой взгляд, шансов на позитивный исход в этой игре у гостей практически нет. Единственное, на что они могу уповать – на забитый мяч. Но он вряд ли их спасет от поражения.

Чемпионат Испании

19 тур

10.01.2026

«Вильярреал» – «Алавес»

Ла Лига определяет обладателя Суперкубка, посему тур пройдет без сладкой троицы – «Барсы», «Реала», «Атлетико», и без «Атлетика». Посему в остальных есть шанс наверстать упущенное. В частности, у идущего на третьем месте «Вильярреала», имеющего в запасе два поединка, есть хорошая возможность в случае удачной игры вплотную приблизится к «Реалу». Соперник у «субмарины» непростой, но вполне удобоваримый – середняк «Алавес». «Бело-синие» неудачно выступают в гостях, их атака – одна из самых слабых в лиге. В отличие от «Вильярреала». Не обязательно иметь семь пядей во лбу, чтобы определить фаворита в этой встрече. Посему рекомендую ставить на чистую победу хозяев. И, скорее всего, сухую победу.

«Жирона» – «Осасуна»

Самая украинская команда чемпионата Испании в нынешнем сезоне далека от всего, что хотя бы контурно напоминает стабильность и сыгранность. На грани фола, на грани поражения, на гране вылета – такова нынешняя команда Цыганкова и Ваната. Благодаря победе над «Мальоркой» в минувшем туре каталонцы выбрались из турнирного дна. Надолго ли – увидим по игре против «Осасуны». Команда из Памплоны в нынешнем сезоне тоже откровенно не блещет. Атака «Осы» - на уровне «Жироны». Различие лишь в том, что «Осасуна» не так часто проваливается, как «Жирона». Для каталонцев этот соперник – весьма удобный, если говорить о родных стенах. Да и забивает «Жирона» в ворота «Осасуны» в последних семи встречах. В то же время «Оса» не проигрывает в шести из восьми крайних встреч. На мой взгляд, наиболее вероятным итогом противостояния видится ничья.

Чемпионат Италии

20 тур

10.01.2026

«Комо» – «Болонья»

Одна из лучших оборон лиги (это я команде Фабрегаса) будет экзаменовать грозу авторитетов. Между командами – лишь одна ступенька в турнирной таблице, но целых семь очков разницы. «Комо» очень уверенно чувствует себя в последних матчах: три подряд победы в активе команды, причем сухие победы. А вот «Болонья» два крайние матчи проиграла, и не побеждает уже шесть поединков. Напрашивается чистая победа хозяев.

11.01.2026

«Фиорентина» – «Милан»

Не буду бередить душу очередными ностальгическими воспоминаниями о громких вывесках. Были времена, да сплыли. Сейчас иные реалии. Если «Милан» все еще в теме, борется за чемпионство, в этот раз всерьез, то «Фио» всерьез борется за выживание. Одна радость для «фиалок», что с последнего места поднялись. Так сказать, достигли дна, но оттолкнулись. В четырех крайних встречах флорентийцы проиграли лишь раз. Это уже достижение. Впрочем, игровой прогресс команды налицо. Как и игровой прогресс «Милана», не отягощенного в нынешнем сезоне еврокубками. Коллектив Аллегри играет в прагматичный футбол, но этот футбол приносит «россонери» результат. Я не жду в этом поединке яркой игры. Для оппонентов главное – не проиграть. По всей видимости, они так и сыграют. Вничью.

«Интер» – «Наполи»

Центральный поединок тура. Вице-чемпион против чемпиона. Текущий лидер против идущего на третьем месте коллектива. Конте против своей бывшей команды. Игра за шесть очков. Градус противостояния уже гарантирован. Гарантировано ли при этом зрелище? Сомневаюсь. На мой взгляд, на первый план в этом матче выйдут тренерские «игры разума». Киву наверняка не захочет опростоволоситься в игре против матерого оппонента, посему вряд ли будет рисковать. То есть, вряд ли будет играть так открыто, как в предыдущих матчах. В свою очередь, Конте, до сих пор страдающий из-за неоптимального состава, вряд ли рискнет выйти с открытым забралом против команды, забивающей на порядок больше. Словом, получится, на мой взгляд, достаточно вязкая и закрытая игра. Наиболее очевидным итогом мне видится ничья. Но если бы я захотел рискнуть, то все-таки поставил бы на победу хозяев.

