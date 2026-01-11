Легенду Шахтера обокрали во время матча сборной Украины по футболу

Бывший футболист «Шахтера» Сергей Попов рассказал, как его обокрали во время матча сборной Украины в США:

К сожалению, да. У нас произошел неприятный инцидент: меня и еще нескольких ребят из команды там обокрали. Это сильно испортило настроение и стало, пожалуй, единственным по-настоящему негативным эпизодом той поездки в США.

– Что именно у вас украли?

– Деньги. В Сан-Диего мы оставили их в номере, когда поехали на игру против Мексики (20 октября 1993 года наша сборная проиграла Мексике 2:1). Пока нас не было, работники отеля «очистили» наши карманы, оставили только по одному доллару – наверное, как какой-то символический жест.