Украина. Премьер лига
11 января 2026, 08:33 |
«Будем продавать». Суркис заговорил о будущем легионера Динамо

Игорь Суркис высказался о будущем румынского легионера Владислава Бленуце

Getty Images/Global Images Ukraine. Игорь Суркис

Президент киевского Динамо Игорь Суркис высказался о будущем румынского легионера Владислава Бленуце, отреагировав на интерес со стороны бухарестского Динамо.

– Игорь Михайлович, президент Динамо (Бухарест) заявил, что сделал письменное предложение по аренде Бленуце. Это правда?

– Пока я ничего не получал.

– Ну, а вообще, что планируете по Бленуце: трансфер, аренда, останется ли в Динамо?

– Ждем понимания, может ли он играть за другой клуб. ФИФА должна ответить. Если будут реальные предложения и разрешение играть, будем продавать, – сказал Суркис.

В текущем сезоне Бленуце провел за киевлян десять матчей, у которых отличился одним голом. Киевское Динамо проводит довольно невнятный сезон. Подопечные Игоря Костюка занимают 4 строчку турнирной таблицы УПЛ с 26 баллами после 16 туров.

Игорь Суркис Владислав Бленуце Динамо Бухарест Динамо Киев трансферы трансферы УПЛ
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
