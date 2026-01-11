«Будем продавать». Суркис заговорил о будущем легионера Динамо
Игорь Суркис высказался о будущем румынского легионера Владислава Бленуце
Президент киевского Динамо Игорь Суркис высказался о будущем румынского легионера Владислава Бленуце, отреагировав на интерес со стороны бухарестского Динамо.
– Игорь Михайлович, президент Динамо (Бухарест) заявил, что сделал письменное предложение по аренде Бленуце. Это правда?
– Пока я ничего не получал.
– Ну, а вообще, что планируете по Бленуце: трансфер, аренда, останется ли в Динамо?
– Ждем понимания, может ли он играть за другой клуб. ФИФА должна ответить. Если будут реальные предложения и разрешение играть, будем продавать, – сказал Суркис.
В текущем сезоне Бленуце провел за киевлян десять матчей, у которых отличился одним голом. Киевское Динамо проводит довольно невнятный сезон. Подопечные Игоря Костюка занимают 4 строчку турнирной таблицы УПЛ с 26 баллами после 16 туров.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
58-летний немец осваивает новые высоты управленческого ремесла
Экс-футболист киевского «Динамо» не собирается покидать столицу Украины