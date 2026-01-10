Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Стадион и диктор в экстазе. Как Жирона реагировала на гол Ваната
Испания
10 января 2026, 22:11 | Обновлено 10 января 2026, 22:31
2037
1

ВИДЕО. Стадион и диктор в экстазе. Как Жирона реагировала на гол Ваната

Яркий момент от украинского игрока

10 января 2026, 22:11 | Обновлено 10 января 2026, 22:31
2037
1 Comments
ВИДЕО. Стадион и диктор в экстазе. Как Жирона реагировала на гол Ваната
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

Форвард сборной Украины Владислава Ванат забил красивый гол в ворота Осасуны в матче чемпионата Испании и принес хозяевам важную победу со счетом 1:0.

Стоит отметить бурную реакцию как диктора на арене каталонской команды, так и болельщиков, которые празднуют успех украинского нападающего.

Победа позволила Жироне подняться уже на 12-е место, хотя еще недавно команда Мичела находилась в зоне вылета.

По теме:
Жирона – Осасуна – 1:0. Ванат принес победу. Видео голов и обзор матча
С красивым голом Ваната. Жирона дома одолела Осасуну
Ванат забил 5-й гол в Ла Лиге. Это третий результат среди всех украинцев
Владислав Ванат Жирона Ла Лига чемпионат Испании по футболу видео
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Оцените материал
(21)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Финал Брисбена поднимет Марту Костюк в топ-20 рейтинга WTA
Теннис | 10 января 2026, 15:10 5
Финал Брисбена поднимет Марту Костюк в топ-20 рейтинга WTA
Финал Брисбена поднимет Марту Костюк в топ-20 рейтинга WTA

Марта впервые войдет в топ-20. Также поднимется в рейтинге Элина Свитолина

Футболист Динамо категорически отказался возвращаться на родину
Футбол | 10 января 2026, 09:55 7
Футболист Динамо категорически отказался возвращаться на родину
Футболист Динамо категорически отказался возвращаться на родину

Бленуце не вернется в Румынию, сообщил Митителу

Бартулович подтвердил два трансфера Металлиста 1925
Футбол | 10.01.2026, 20:13
Бартулович подтвердил два трансфера Металлиста 1925
Бартулович подтвердил два трансфера Металлиста 1925
Милевский ответил Кличко, который призвал временно покинуть Киев
Футбол | 10.01.2026, 13:17
Милевский ответил Кличко, который призвал временно покинуть Киев
Милевский ответил Кличко, который призвал временно покинуть Киев
Анонс 20 тура Серии А: битва Интера и Наполи за 6 очков!
Футбол | 10.01.2026, 14:19
Анонс 20 тура Серии А: битва Интера и Наполи за 6 очков!
Анонс 20 тура Серии А: битва Интера и Наполи за 6 очков!
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Вася Пупкин
Молодець 👍
Ответить
+11
Популярные новости
Экс-тренер Динамо считает, что путин поступил правильно, начав войну
Экс-тренер Динамо считает, что путин поступил правильно, начав войну
09.01.2026, 06:02 11
Футбол
Избежала дисквалификации. Жанмонно нарушила правила на Кубке мира
Избежала дисквалификации. Жанмонно нарушила правила на Кубке мира
10.01.2026, 05:55 5
Биатлон
Луис Энрике выбрал клуб, который будет возглавлять в следующем сезоне
Луис Энрике выбрал клуб, который будет возглавлять в следующем сезоне
09.01.2026, 12:21 1
Футбол
Шахтер выиграл борьбу у Динамо за переход двух экс-игроков сборной Украины
Шахтер выиграл борьбу у Динамо за переход двух экс-игроков сборной Украины
10.01.2026, 08:47 16
Футбол
Костюк разгромила Пегулу и вышла в финал турнира WTA 500 в Брисбене!
Костюк разгромила Пегулу и вышла в финал турнира WTA 500 в Брисбене!
10.01.2026, 08:55 31
Теннис
Предсказуемое Эль-Класико. Прогнозы на 19 тур Ла Лиги
Предсказуемое Эль-Класико. Прогнозы на 19 тур Ла Лиги
09.01.2026, 21:21
Футбол
Энтони ДЖОШУА: «Спасибо вам за все»
Энтони ДЖОШУА: «Спасибо вам за все»
08.01.2026, 16:48
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем