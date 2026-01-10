Испания10 января 2026, 22:11 | Обновлено 10 января 2026, 22:31
ВИДЕО. Стадион и диктор в экстазе. Как Жирона реагировала на гол Ваната
Яркий момент от украинского игрока
Форвард сборной Украины Владислава Ванат забил красивый гол в ворота Осасуны в матче чемпионата Испании и принес хозяевам важную победу со счетом 1:0.
Стоит отметить бурную реакцию как диктора на арене каталонской команды, так и болельщиков, которые празднуют успех украинского нападающего.
Победа позволила Жироне подняться уже на 12-е место, хотя еще недавно команда Мичела находилась в зоне вылета.
Молодець 👍
