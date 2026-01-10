11 января состоится финальный матч Суперкубка Испании между командами Барселона и Реал Мадрид.

Поединок пройдет на стадионе King Abdullah Sports City в городе Джидда (Саудовская Аравия). Время начала встречи – 21:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Наставниками коллективов являются Ханси Флик (Барселона) и Хаби Алонсо (Реал). В системе королевского клуба находится украинский голкипер Андрей Лунин.

В полуфинале Суперкубка Испании Барселона переиграла Атлетик Бильбао 5:0. Реал в 1/2 финала справился с Атлетико Мадрид со счетом 2:1.

Действующим обладателем Суперкубка Испании является Барселона, которая в прошлом году в финале переиграла Реал 5:2. Всего у каталонцев 15 трофеев этого турнира, у сливочных – 13.

Барселона – Реал Мадрид. Финал Суперкубка Испании. Смотреть онлайн. LIVE

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.