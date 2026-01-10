Барселона – Реал Мадрид. Финал Суперкубка Испании. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите видеотрансляцию финального матча Суперкубка Испании 11 января в 21:00
11 января состоится финальный матч Суперкубка Испании между командами Барселона и Реал Мадрид.
Поединок пройдет на стадионе King Abdullah Sports City в городе Джидда (Саудовская Аравия). Время начала встречи – 21:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Наставниками коллективов являются Ханси Флик (Барселона) и Хаби Алонсо (Реал). В системе королевского клуба находится украинский голкипер Андрей Лунин.
В полуфинале Суперкубка Испании Барселона переиграла Атлетик Бильбао 5:0. Реал в 1/2 финала справился с Атлетико Мадрид со счетом 2:1.
Действующим обладателем Суперкубка Испании является Барселона, которая в прошлом году в финале переиграла Реал 5:2. Всего у каталонцев 15 трофеев этого турнира, у сливочных – 13.
Барселона – Реал Мадрид. Финал Суперкубка Испании. Смотреть онлайн. LIVE
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
|
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бленуце не вернется в Румынию, сообщил Митителу
В ночь на 11 января Марта поборется против Арины Соболенко за трофей пятисотника