11 января состоится финал турнира в Брисбене, где между собой сыграют Марта Костюк (WTA 26) и Арина Соболенко (WTA 1).

Начало встречи запланировано на 06:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером betking анонсирует предстоящий поединок!

Марта Костюк

Украинская теннисистка в первом же турнире года совершает прорыв, сумев дойти до финала – в прошлом сезоне ей такого не удавалось. Костюк показывает великолепный теннис, она хорошо подготовилась, что сразу видно по игре и результатам. Стоит отметить, что сетка у теннисистки была сложной, не тот случай, когда просто повезло зайти так далеко.

В первом матче Марта обыграла опытную Юлию Путинцеву из Казахстана – 6:7, 6:1, 6:0, потом разобралась с третьей ракеткой мира, американкой Амандой Анисимовой – 6:4, 6:3. Четвертьфинал был непростым, здесь была победа над девятой ракеткой мира, «нейтралкой» Миррой Андреевой – 7:5, 6:3. Неожиданно легко Костюк в полуфинале разгромила шестую в мире Джессику Пегулу – 6:0, 6:3. Теперь до титула один шаг, придется сыграть четвертый матч кряду против теннисистки из топ-10.

Арина Соболенко

Лидер мирового рейтинга, в рамках подготовки к Открытому чемпионату Австралии, пробует защитить титул в Брисбене. Пока проблем у Соболенко не было, она не отдала ни партии на этом турнире, но в финале могут возникнуть трудности.

«Нейтралка» из беларуси начала с победы над испанкой Букшей – 6:0, 6:1. Далее с идентичным счетом 6:3, 6:3 одолела румынку Кырстю и американку Киз. В полуфинале удалось справиться с чешкой Муховой – 6:3, 6:4. Уверенности и опыта спортсменке не занимать, но с финалами у нее в прошлом сезоне были проблемы. Посмотрим, как будет на этот раз, какова будет реакция, если что-то не пойдет по плану.

Личные встречи

В очных противостояниях Костюк пока уступает 0:4, три матча состоялись на грунте и один на харде. Украинка в прошлом сезоне достойно уступила в Мадриде – 6:7, 6:7, а после этого в Риме – 1:6, 6:7.

Прогноз

Конечно, в таком матче Соболенко будет фаворитом, она лидер мирового рейтинга, а также имеет преимущество в очных противостояниях. После такого серьезного пути, Марте никто не страшен, она точно может дать бой такой сильной сопернице.

Украинка на кураже, а белорусская «нейтралка» может чувствовать давление. Рискну предположить, что матч не будет простым, поставлю на тотал больше 20,5 геймов.