11 января, в финале теннисного турнира в Окленде сыграют Элина Свитолина (WTA 13) и Ван Синьюй (WTA 57).

Матч начнется в 06:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером betking анонсирует предстоящий поединок!

Элина Свитолина

В Окленде Элина Свитолина первая сеяная, поэтому попадание в финал выглядит логично. Украинка начала здесь с победы над спортсменкой с французским паспортом Варварой Грачевой – 6:3, 6:1. Далее удалось обыграть британку Кэти Бултер – 7:5, 6:4. Пока самым сложным на турнире был четвертьфинал против еще одной британки Сонай Картал – 6:4, 6:7, 7:6, еще и камбэк пришлось сделать с 3:5 в последней партии.

Крепким орешком в полуфинале оказалась молодая американка Ива Йович. Старт был за американкой, но Свитолина, уступая 0:3 по ходу первой партии, вырвала победу на тай-брейке, а потом уверенно взяла второй сет – 7:6, 6:2 в итоге. Украинка приехала за титулом, теперь до цели всего шаг.

Ван Синьюй

Китайская спортсменка была пятой сеяной на этом турнире, так что тоже могла претендовать на хорошее выступление. Ван начала с тяжелой победы над американкой Кэти Макнелли – 2:6, 6:3, 7:5, в последней партии удалось отыграться с 0:2. Далее удалось пройти непростую мексиканку Ренату Сарасуа – 7:5, 6:4. В четвертьфинале китаянка вела 6:4, 4:3 против Франчески Джонс и британка снялась с матча.

Самым сложным для Ван был полуфинал, где пришлось сыграть с Александрой Эалой с Филиппин. В том матче китаянка уступала 5:7 3:5, отыграла даже матчбол при 4:5, но в итоге совершила камбэк, выиграв 5:7, 7:5, 6:4. Спортсменке 24 года, хотя опыта игры на солидном уровне уже достаточно.

Личные встречи

Теннисистки играли между собой всего раз – в четвертом круге Уимблдона-2024. Борьбы тогда на получилось, так как Свитолина сумела выиграть меньше, чем за час – 6:2, 6:1.

Прогноз

Украинка будет фаворитом этой пары, в первую очередь за счет опыта. Китаянка крепкая теннисистка и постарается побороться за титул, жду в целом интересной борьбы. Свитолина уже показала на этом турнире, как умеет выигрывать матчи, даже когда далеко не все получается.

Я думаю, украинка должна брать здесь титул, поэтому поставлю на ее победу с форой -3,5 гейма.