11 января 2026, 00:46 |
ФОТО. Итальянская журналистка показала потрясающую фигуру. Огонь

Дилетта Леотта порадовала своей красотой

ФОТО. Итальянская журналистка показала потрясающую фигуру. Огонь
Instagram. Дилетта Леотта

Известная итальянская телеведущая Дилетта Леотта вновь оказалась в центре внимания, опубликовав серию эффектных фото из студии шоу Fuoriclasse. Яркий вечерний образ мгновенно привлек внимание миллионов подписчиков.

Леотта выбрала блестящий костюм с мини-юбкой и черный топ, подчеркнувший ее фигуру и грудь. Полупрозрачные колготки и красные туфли на шпильках дополнили образ, который фанаты назвали одним из самых горячих этой зимы.

В комментариях – шквал комплиментов: ведущую называют «иконой стиля», «королевой студии» и самой красивой женщиной спортивного ТВ.

Публикация быстро собрала сотни тысяч лайков и вновь подтвердила статус Леотты как одной из самых обсуждаемых фигур спортивного лайфстайла в Европе.

