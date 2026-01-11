Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ФОТО. Это очень красиво! Жена Зинченка впечатлила новым луком

Влада Зинченко выгуляла свой бьюти-лук в Лондоне

ФОТО. Это очень красиво! Жена Зинченка впечатлила новым луком
Instagram. Влада Зинченко

Влада Зинченко, жена футболиста «Ноттингем Форест» и сборной Украины Александра Зинченко, опубликовала в Instagram новое фото из Лондона.

На снимках Влада позирует на фоне классической городской архитектуры и праздничного декора, продемонстрировав стильный повседневный образ – светлый свитер, прямые джинсы и лаконичные аксессуары.

Публикация вызвала активную реакцию подписчиков.

В комментариях Владу хвалят за вкус и стиль, называя образ «очень красивым», «идеальным», и саму Владу – «примером женской красоты».

Пост быстро набрал тысячи лайков и вновь привлек внимание к Владе Зинченко.

Влада Зинченко (Седан) Александр Зинченко Ноттингем Форест
Максим Лапченко
day boka
Один і той самий автор. А вже слова які модні знає!))) Тут тобі і ''б'ютілук'' і ''фотосет'') Мати рідна! Аж смакує тими ''сетами'', раз через другий)  Виявляється, цей, перепрошую, ''б'юті- лук'' ще й вигуляти можна. Та це ж мабуть ''вау'', ні?))) А фотосет можна вигуляти, чи цей ''трік' тільки ''б'юті-лук'' потягне?)))
Автор, певне вважає себе непересічним знавцем трендових англіцизмів останнього періоду)) А як же наша, солов'їна?)) Another time?)
Ганьба та й годі.
