ФОТО. Это очень красиво! Жена Зинченка впечатлила новым луком
Влада Зинченко выгуляла свой бьюти-лук в Лондоне
Влада Зинченко, жена футболиста «Ноттингем Форест» и сборной Украины Александра Зинченко, опубликовала в Instagram новое фото из Лондона.
На снимках Влада позирует на фоне классической городской архитектуры и праздничного декора, продемонстрировав стильный повседневный образ – светлый свитер, прямые джинсы и лаконичные аксессуары.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua
Публикация вызвала активную реакцию подписчиков.
В комментариях Владу хвалят за вкус и стиль, называя образ «очень красивым», «идеальным», и саму Владу – «примером женской красоты».
Пост быстро набрал тысячи лайков и вновь привлек внимание к Владе Зинченко.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 11 января в 21:00 по Киеву
Легко для Баварии, сложно для Жироны, игры разума для Интера и Наполи
Автор, певне вважає себе непересічним знавцем трендових англіцизмів останнього періоду)) А як же наша, солов'їна?)) Another time?)
Ганьба та й годі.