ФОТО. Это очень красиво! Жена Зинченка впечатлила новым луком

Влада Зинченко, жена футболиста «Ноттингем Форест» и сборной Украины Александра Зинченко, опубликовала в Instagram новое фото из Лондона.

На снимках Влада позирует на фоне классической городской архитектуры и праздничного декора, продемонстрировав стильный повседневный образ – светлый свитер, прямые джинсы и лаконичные аксессуары.

Публикация вызвала активную реакцию подписчиков.

В комментариях Владу хвалят за вкус и стиль, называя образ «очень красивым», «идеальным», и саму Владу – «примером женской красоты».

Пост быстро набрал тысячи лайков и вновь привлек внимание к Владе Зинченко.