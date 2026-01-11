Винисиус и Мбаппе – лучшие бомбардиры Эль Класико среди действующих игроков

Винисиус Жуниор и Килиан Мбаппе – лучшие бомбардиры Эль Класико во всех турнирах среди действующих игроков Реала и Барселоны.

В активе бразильца 7 забитых мячей, на 1 меньше имеет французский нападающий (6).

Лучшие игроки Барселоны – Роберт Левандовски и Рафинья (по 5 голов).

Сегодня состоится очередное Эль Класико, в котором бомбардирский рейтинг может измениться. На этот раз – в битве за Суперкубок Испании.

Лучшие бомбардиры противостояния Реала и Барселоны во всех турнирах среди действующих игроков клубов