  4. Винисиус и Мбаппе – лучшие бомбардиры Эль Класико среди действующих игроков
Суперкубок Испании
11 января 2026, 11:43 |
69
0

Винисиус и Мбаппе – лучшие бомбардиры Эль Класико среди действующих игроков

Вспомним лучших бомбардиров обеих команд в этом противостоянии перед финалом Суперкубка Испании

Винисиус и Мбаппе – лучшие бомбардиры Эль Класико среди действующих игроков
Getty Images/Global Images Ukraine

Винисиус Жуниор и Килиан Мбаппе – лучшие бомбардиры Эль Класико во всех турнирах среди действующих игроков Реала и Барселоны.

В активе бразильца 7 забитых мячей, на 1 меньше имеет французский нападающий (6).

Лучшие игроки Барселоны – Роберт Левандовски и Рафинья (по 5 голов).

Сегодня состоится очередное Эль Класико, в котором бомбардирский рейтинг может измениться. На этот раз – в битве за Суперкубок Испании.

Лучшие бомбардиры противостояния Реала и Барселоны во всех турнирах среди действующих игроков клубов

  • 7 – Винисиус Жуниор (Реал)
  • 6 – Килиан Мбаппе (Реал)
  • 5 – Роберт Левандовски (Барселона)
  • 5 – Рафинья (Барселона)
  • 4 – Джуд Беллингем (Реал)
  • 3 – Ламин Ямаль (Барселона)
  • 3 – Родриго (Реал)
  • 3 – Ферран Торрес (Барселона)
  • 3 – Федерико Вальверде (Реал)
По теме:
Барселона – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на финал Суперкубка Испании
ФОТО. Тепло обнял. Перес поговорил с Луниным перед матчем против Барселоны
Барселона – Реал Мадрид. Финал Суперкубка Испании. Смотреть онлайн. LIVE
Барселона Реал Мадрид Барселона - Реал Килиан Мбаппе Винисиус Жуниор статистика Роберт Левандовски Ламин Ямаль Федерико Вальверде
Сергей Турчак Источник: Instagram
