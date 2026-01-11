Суперкубок Испании11 января 2026, 11:43 |
Винисиус и Мбаппе – лучшие бомбардиры Эль Класико среди действующих игроков
Вспомним лучших бомбардиров обеих команд в этом противостоянии перед финалом Суперкубка Испании
11 января 2026, 11:43
Винисиус Жуниор и Килиан Мбаппе – лучшие бомбардиры Эль Класико во всех турнирах среди действующих игроков Реала и Барселоны.
В активе бразильца 7 забитых мячей, на 1 меньше имеет французский нападающий (6).
Лучшие игроки Барселоны – Роберт Левандовски и Рафинья (по 5 голов).
Сегодня состоится очередное Эль Класико, в котором бомбардирский рейтинг может измениться. На этот раз – в битве за Суперкубок Испании.
Лучшие бомбардиры противостояния Реала и Барселоны во всех турнирах среди действующих игроков клубов
- 7 – Винисиус Жуниор (Реал)
- 6 – Килиан Мбаппе (Реал)
- 5 – Роберт Левандовски (Барселона)
- 5 – Рафинья (Барселона)
- 4 – Джуд Беллингем (Реал)
- 3 – Ламин Ямаль (Барселона)
- 3 – Родриго (Реал)
- 3 – Ферран Торрес (Барселона)
- 3 – Федерико Вальверде (Реал)
