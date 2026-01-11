В воскресенье, 11 января, состоится поединок 1/32 финала Кубка Англии между «Вест Хэмом» и «КПР». По киевскому времени игра начнется в 16:30.

Вест Хэм

Далеко не самый лучший сезон проводят «молотобойцы». После 21 тура Премьер-лиги на их счету есть только 14 зачетных пунктов, позволяющих ему занимать 18-ю строчку турнирной таблицы. Расстояние от безопасной зоны уже достаточно ощутимо – 7 очков. Грядущие игры команды могут стать решающими для ее главного тренера Нуну Эшпериту Санту, судьба которого, по сообщениям журналистов, висит на волоске.

С Кубка английской лиги коллектив вылетел на стадии 1/32 финала от «Вулверхемптона».

КПР

А вот КПР демонстрирует довольно неплохие результаты. За 26 туров Чемпионшипу команде удалось набрать 38 зачетных пунктов, позволяющих ей занимать 11-ю строчку турнирной таблицы. Расстояние от зоны плей-офф небольшое – всего 2 очка.

С Кубка английской лиги команда вылетела на стадии 1/64 финала от «Плимута».

Личные встречи

Последний раз клубы играли между собой еще в 2015 году в рамках Премьер-лиги. Тогда игра завершилась вничью 0:0.

Интересные факты

Безвыигрышная серия «Вест Хэма» длится уже 10 матчей подряд.

Только в 1/9 последних матчей «КПР» смогли сохранить ворота сухими.

«Вест Хэм» в свою очередь пропускает уже в 18-х играх подряд.

Прогноз

Я поставлю, что обе команды забьют с коэффициентом 1.76.