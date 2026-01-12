Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Англии
Вест Хэм
11.01.2026 16:30 – FT 2 : 1
КПР
12 января 2026, 09:01 |
Вест Хэм – КПР – 2:1 (д.в.) Кубок Англии: победа в овертаймах. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 1/32 финала Кубка Англии 2025/26

Вест Хэм – КПР – 2:1 (д.в.) Кубок Англии: победа в овертаймах. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

11 января Вест Хэм прошел Куинз Парк Рейнджерс в Кубке Англии 2025/25.

Дачники выиграли матч 1/32 финала у КПР со счетом 2:1 по итогам овертаймов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Победный гол на 98-й минуте забил Валентин Кастельянос.

Кубок Англии 2025/26. 1/32 финала, 11 января

Вест Хэм – КПР – 2:1 (д.в.)

Голы: Саммервилл, 45+10, Кастельянос, 98 – Коне, 65

Видеообзор матча

События матча

98’
ГОЛ ! Мяч забил Валентин Кастельянос (Вест Хэм), асcист Крисенсио Саммервилл.
65’
ГОЛ ! Мяч забил Ричард Коне (КПР), асcист Карамоко Дембеле.
45’
ГОЛ ! Мяч забил Крисенсио Саммервилл (Вест Хэм), асcист Сунгуту Магасса.
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
