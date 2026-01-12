11 января Вест Хэм прошел Куинз Парк Рейнджерс в Кубке Англии 2025/25.

Дачники выиграли матч 1/32 финала у КПР со счетом 2:1 по итогам овертаймов.

Победный гол на 98-й минуте забил Валентин Кастельянос.

Кубок Англии 2025/26. 1/32 финала, 11 января

Вест Хэм – КПР – 2:1 (д.в.)

Голы: Саммервилл, 45+10, Кастельянос, 98 – Коне, 65

Видеообзор матча