Кубок Англии12 января 2026, 09:01 |
15
0
Вест Хэм – КПР – 2:1 (д.в.) Кубок Англии: победа в овертаймах. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 1/32 финала Кубка Англии 2025/26
11 января Вест Хэм прошел Куинз Парк Рейнджерс в Кубке Англии 2025/25.
Дачники выиграли матч 1/32 финала у КПР со счетом 2:1 по итогам овертаймов.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Победный гол на 98-й минуте забил Валентин Кастельянос.
Кубок Англии 2025/26. 1/32 финала, 11 января
Вест Хэм – КПР – 2:1 (д.в.)
Голы: Саммервилл, 45+10, Кастельянос, 98 – Коне, 65
Видеообзор матча
События матча
98’
ГОЛ ! Мяч забил Валентин Кастельянос (Вест Хэм), асcист Крисенсио Саммервилл.
65’
ГОЛ ! Мяч забил Ричард Коне (КПР), асcист Карамоко Дембеле.
45’
ГОЛ ! Мяч забил Крисенсио Саммервилл (Вест Хэм), асcист Сунгуту Магасса.
Комментарии 0
