Бенчич прописала Свентек баранку и вывела Швейцарию вперед в финале UC-2026

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич вывел свою сборную вперед в финале United Cup 2026.

В первой игре матчевого противостояния Польша – Швейцария Бенчич в трех сетах переиграла вторую ракетку мира Игу Свентек за 2 часа и 13 минут.

United Cup 2026. Финал

Польша – Швейцария. Первая игра

Ига Свентек – Белинда Бенчич – 6:3, 0:6, 3:6

Белинда провела седьмое очное противостояние против Иги и одержала вторую победу.

Бенчич на United Cup выиграла все пять одиночных поединков и еще четыре парных. Пятый микст Белинда может провести сегодня, если Стэн Вавринка позволит Хуберту Хуркачу сравнять счет в противостоянии.

Белинда в седьмой раз в карьере переиграла теннисистку из топ-2 рейтинга WTA и впервые с 2019 года.

Видеообзор матча

Фото с матча

Getty Images/Global Images Ukraine

