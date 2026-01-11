Бенчич прописала Свентек баранку и вывела Швейцарию вперед в финале UC-2026
Белинда в трех сетах одолела Игу в первой игре противостояния Польша – Швейцария
Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич вывел свою сборную вперед в финале United Cup 2026.
В первой игре матчевого противостояния Польша – Швейцария Бенчич в трех сетах переиграла вторую ракетку мира Игу Свентек за 2 часа и 13 минут.
United Cup 2026. Финал
Польша – Швейцария. Первая игра
Ига Свентек – Белинда Бенчич – 6:3, 0:6, 3:6
Белинда провела седьмое очное противостояние против Иги и одержала вторую победу.
Бенчич на United Cup выиграла все пять одиночных поединков и еще четыре парных. Пятый микст Белинда может провести сегодня, если Стэн Вавринка позволит Хуберту Хуркачу сравнять счет в противостоянии.
Белинда в седьмой раз в карьере переиграла теннисистку из топ-2 рейтинга WTA и впервые с 2019 года.
Видеообзор матча
Фото с матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренера разозлило поражение от «Браги»
11 января Марта уступила Арине Соболенко в финале австралийского пятисотника