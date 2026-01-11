Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
11 января 2026, 10:13
ФОТО. Тепло обнял. Перес поговорил с Луниным перед матчем против Барселоны

Флорентино прибыл в Джидду

ФОТО. Тепло обнял. Перес поговорил с Луниным перед матчем против Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Президент мадридского Реала Флорентино Перес прибыл в Джидду (Саудовская Аравия), где «сливочные» встретятся с Барселоной в финальном матче за Суперкубок Испании.

Флорентино Перес прибыл на предстоящий матч и посетил команду в отеле. Там он лично поздоровался с каждым игроком, в том числе и с украинским голкипером Андреем Луниным – этот момент попал на камеры.

В полуфинале Суперкубка Испании-2026 Барселона разгромила Атлетик (5:0), а Реал обыграл Атлетико (2:1). Матч Барселона – Реал запланирован на воскресенье, 11 января. Стартовый свисток раздастся в 21:00 по киевскому времени.

26-летний Лунин в этом сезоне провел за «сливочных» два матча, в которых пропустил пять голов. Андрей уже имеет в своем активе два Суперкубка Испании.

