ФОТО. Тепло обнял. Перес поговорил с Луниным перед матчем против Барселоны

Президент мадридского Реала Флорентино Перес прибыл в Джидду (Саудовская Аравия), где «сливочные» встретятся с Барселоной в финальном матче за Суперкубок Испании.

Флорентино Перес прибыл на предстоящий матч и посетил команду в отеле. Там он лично поздоровался с каждым игроком, в том числе и с украинским голкипером Андреем Луниным – этот момент попал на камеры.

В полуфинале Суперкубка Испании-2026 Барселона разгромила Атлетик (5:0), а Реал обыграл Атлетико (2:1). Матч Барселона – Реал запланирован на воскресенье, 11 января. Стартовый свисток раздастся в 21:00 по киевскому времени.

26-летний Лунин в этом сезоне провел за «сливочных» два матча, в которых пропустил пять голов. Андрей уже имеет в своем активе два Суперкубка Испании.