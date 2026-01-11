ФОТО. Тепло обнял. Перес поговорил с Луниным перед матчем против Барселоны
Флорентино прибыл в Джидду
Президент мадридского Реала Флорентино Перес прибыл в Джидду (Саудовская Аравия), где «сливочные» встретятся с Барселоной в финальном матче за Суперкубок Испании.
Флорентино Перес прибыл на предстоящий матч и посетил команду в отеле. Там он лично поздоровался с каждым игроком, в том числе и с украинским голкипером Андреем Луниным – этот момент попал на камеры.
В полуфинале Суперкубка Испании-2026 Барселона разгромила Атлетик (5:0), а Реал обыграл Атлетико (2:1). Матч Барселона – Реал запланирован на воскресенье, 11 января. Стартовый свисток раздастся в 21:00 по киевскому времени.
26-летний Лунин в этом сезоне провел за «сливочных» два матча, в которых пропустил пять голов. Андрей уже имеет в своем активе два Суперкубка Испании.
