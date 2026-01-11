Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Салах – третий по скорости осуществления 100 голевых действий за сборную
Другие новости
11 января 2026, 11:29 | Обновлено 11 января 2026, 11:30
161
0

Салах – третий по скорости осуществления 100 голевых действий за сборную

Сколько матчей ему понадобилось? А где в рейтинге Месси и Роналду?

11 января 2026, 11:29 | Обновлено 11 января 2026, 11:30
161
0
Салах – третий по скорости осуществления 100 голевых действий за сборную
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Мохамед Салах благодаря голу и ассисту в четвертьфинале Кубка африканских наций достиг отметки в 100 результативных действий за сборную Египта.

Для этого нападающему Ливерпулю понадобилось 111 матчей, что позволило ему стать третьим игроком в истории национальных сборных по скорости осуществления 100 голевых действий.

Только 2 игрока в истории футбола сделали свою сотню за меньшее количество матчей: бразильцы Пеле (77) и Неймар (94).

Салах вытеснил из тройки Ромелу Лукаку, который в свое время совершил 100 результативных действий за 113 поединков.

Лионель Месси в данном рейтинге идет 6-м (122), Криштиану Роналду – 9-м (136).

Игроки с наименьшим количеством матчей за национальные сборные, необходимые для осуществления 100 результативных действий

  • 77 – Пеле (Бразилия)
  • 94 – Неймар (Бразилия)
  • 111 – Мохамед Салах (Египет)
  • 113 – Ромелу Лукаку (Бельгия)
  • 116 – Луис Суарес (Уругвай)
  • 122 – Лионель Месси (Аргентина)
  • 123 – Али Даэи (Иран)
  • 128 – Роберт Левандовски (Польша)
  • 136 – Криштиану Роналду (Португалия)
  • 136 – Мирослав Клозе (Германия)
По теме:
Кубок Африки. Определены пары 1/2 финала: осталось 4 претендента на титул
Египет – Кот-д’Ивуар – 3:2. Шоу Салаха в 1/4 финала КАН. Видео голов, обзор
Кот-д'Ивуар продолжил неутешительную серию победителей КАН с 2010 года
Мохамед Салах сборная Египта по футболу Кубок африканских наций Пеле Неймар Лионель Месси Криштиану Роналду статистика
Сергей Турчак Источник: Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Анонс 20 тура Серии А: битва Интера и Наполи за 6 очков!
Футбол | 10 января 2026, 14:19 0
Анонс 20 тура Серии А: битва Интера и Наполи за 6 очков!
Анонс 20 тура Серии А: битва Интера и Наполи за 6 очков!

Центральный поединок тура пройдет 11 января

Финал Брисбена поднимет Марту Костюк в топ-20 рейтинга WTA
Теннис | 10 января 2026, 15:10 12
Финал Брисбена поднимет Марту Костюк в топ-20 рейтинга WTA
Финал Брисбена поднимет Марту Костюк в топ-20 рейтинга WTA

Марта войдет в топ-20. Также поднимется в рейтинге Элина Свитолина

Свитолина переиграла китаянку и завоевала трофей турнира WTA 250 в Окленде!
Теннис | 11.01.2026, 08:05
Свитолина переиграла китаянку и завоевала трофей турнира WTA 250 в Окленде!
Свитолина переиграла китаянку и завоевала трофей турнира WTA 250 в Окленде!
Жозе Моуринью наказал Трубина и Судакова в Бенфике
Футбол | 11.01.2026, 09:00
Жозе Моуринью наказал Трубина и Судакова в Бенфике
Жозе Моуринью наказал Трубина и Судакова в Бенфике
Никогда снова, или Как Карпаты умудрились наступить на те же грабли
Футбол | 10.01.2026, 10:14
Никогда снова, или Как Карпаты умудрились наступить на те же грабли
Никогда снова, или Как Карпаты умудрились наступить на те же грабли
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шахтер выиграл борьбу у Динамо за переход двух экс-игроков сборной Украины
Шахтер выиграл борьбу у Динамо за переход двух экс-игроков сборной Украины
10.01.2026, 08:47 16
Футбол
В Испании сообщили, что местный клуб готовит трансфер лидера Динамо
В Испании сообщили, что местный клуб готовит трансфер лидера Динамо
10.01.2026, 07:33 18
Футбол
Костюк on fire. Стали известны пары 1/2 финала турнира WTA 500 в Брисбене
Костюк on fire. Стали известны пары 1/2 финала турнира WTA 500 в Брисбене
09.01.2026, 13:29 1
Теннис
Марта Костюк – Арина Соболенко. Прогноз и анонс на финал WTA 500 в Брисбене
Марта Костюк – Арина Соболенко. Прогноз и анонс на финал WTA 500 в Брисбене
11.01.2026, 07:31 2
Теннис
Украинский нападающий, который провел полгода в Европе, вернется в Динамо
Украинский нападающий, который провел полгода в Европе, вернется в Динамо
10.01.2026, 14:57
Футбол
Луис Энрике выбрал клуб, который будет возглавлять в следующем сезоне
Луис Энрике выбрал клуб, который будет возглавлять в следующем сезоне
09.01.2026, 12:21 1
Футбол
Метко и хладнокровно. Пидручный финишировал седьмым в персьюте Кубка мира
Метко и хладнокровно. Пидручный финишировал седьмым в персьюте Кубка мира
10.01.2026, 13:36 12
Биатлон
Леннокс ЛЬЮИС: «Он бугимен в боксе, я не вижу того, кто его победит»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он бугимен в боксе, я не вижу того, кто его победит»
09.01.2026, 09:33 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем