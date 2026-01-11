Салах – третий по скорости осуществления 100 голевых действий за сборную

Мохамед Салах благодаря голу и ассисту в четвертьфинале Кубка африканских наций достиг отметки в 100 результативных действий за сборную Египта.

Для этого нападающему Ливерпулю понадобилось 111 матчей, что позволило ему стать третьим игроком в истории национальных сборных по скорости осуществления 100 голевых действий.

Только 2 игрока в истории футбола сделали свою сотню за меньшее количество матчей: бразильцы Пеле (77) и Неймар (94).

Салах вытеснил из тройки Ромелу Лукаку, который в свое время совершил 100 результативных действий за 113 поединков.

Лионель Месси в данном рейтинге идет 6-м (122), Криштиану Роналду – 9-м (136).

Игроки с наименьшим количеством матчей за национальные сборные, необходимые для осуществления 100 результативных действий