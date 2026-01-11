Салах – третий по скорости осуществления 100 голевых действий за сборную
Сколько матчей ему понадобилось? А где в рейтинге Месси и Роналду?
Мохамед Салах благодаря голу и ассисту в четвертьфинале Кубка африканских наций достиг отметки в 100 результативных действий за сборную Египта.
Для этого нападающему Ливерпулю понадобилось 111 матчей, что позволило ему стать третьим игроком в истории национальных сборных по скорости осуществления 100 голевых действий.
Только 2 игрока в истории футбола сделали свою сотню за меньшее количество матчей: бразильцы Пеле (77) и Неймар (94).
Салах вытеснил из тройки Ромелу Лукаку, который в свое время совершил 100 результативных действий за 113 поединков.
Лионель Месси в данном рейтинге идет 6-м (122), Криштиану Роналду – 9-м (136).
Игроки с наименьшим количеством матчей за национальные сборные, необходимые для осуществления 100 результативных действий
- 77 – Пеле (Бразилия)
- 94 – Неймар (Бразилия)
- 111 – Мохамед Салах (Египет)
- 113 – Ромелу Лукаку (Бельгия)
- 116 – Луис Суарес (Уругвай)
- 122 – Лионель Месси (Аргентина)
- 123 – Али Даэи (Иран)
- 128 – Роберт Левандовски (Польша)
- 136 – Криштиану Роналду (Португалия)
- 136 – Мирослав Клозе (Германия)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Центральный поединок тура пройдет 11 января
Марта войдет в топ-20. Также поднимется в рейтинге Элина Свитолина