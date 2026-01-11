Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
11 января 2026, 10:53 | Обновлено 11 января 2026, 10:54
Бывший помощник Блохина в сборной Украины остался без работы

Семен Альтман покинул должность в женском футболе

11 января 2026, 10:53 | Обновлено 11 января 2026, 10:54
Бывший помощник Блохина в сборной Украины остался без работы
Семен Альтман

Как стало известно Sport.ua, после назначения бывшего наставника «Черноморца-2» Анатолия Диденко главным тренером женской команды «Систерс» (Одесса) сотрудничество с 79-летним специалистом, входившим в тренерский штаб Дениса Колчина, было прекращено. Вместе с ним клуб также покинул его сын Геннадий Альтман, который выполнял функции тренера вратарей.

Оба проработали в «Систерс» чуть более полугода — с июня 2025 года.

В послужном списке Семена Альтмана значится работа в восьми клубах — «Черноморце», московском «Динамо», «Зимбру», донецком «Металлурге», мариупольском «Ильичевце», владивостокском «Луче-Энергии», «Таврии», «Балканах», а также в олимпийской сборной Южной Кореи, национальных сборных Украины и Молдовы.

Ранее в ночь на 10 января была предпринята попытка рейдерского захвата старой базы «Черноморца».

Семен Альтман Систерс Одесса
