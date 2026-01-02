Источник: Черноморец усилится форвардом, выступавшим за Прикарпатье

Одесский «Черноморец», команда Первой лиги, находится в предвкушении изменений с прицелом на возвращение в УПЛ.

В одесском клубе планируют в ближайшие дни официально представить Романа Григорчука.

Как сообщает источник, клуб финализировал трансфер 24-летнего нападающего «Прикарпатья» Андрея Хомы. В первом круге Первой лиги форвард провел 18 матчей и забил 10 голов, став одним из самых результативных игроков лиги.

Во второй части сезона за «Черноморец» не будет выступать арендованный у «Полесья» нападающий Луифер Эрнандес – он должен сменить клуб этой зимой.

Также стало известно, что «Черноморец» выплатил задолженность по зарплате за октябрь и аванс за ноябрь, и клубу удалось снова снять трансферный бан. В первой декаде января ожидается точечное и качественное усиление состава.

Параллельно одесситы почти закрыли вопрос привлечения в структуру второй команды Дениса Колчина и Семена Альтмана. Колчин, помимо работы с резервом, будет отвечать за весь молодежный сектор клуба.