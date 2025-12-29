Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Известный в прошлом игрок может стать ассистентом Григорчука в Черноморце
Украина. Первая лига
29 декабря 2025, 04:23 | Обновлено 29 декабря 2025, 05:33
Известный в прошлом игрок может стать ассистентом Григорчука в Черноморце

Презентация Романа Григорчука может состояться в ближайшую неделю

Днепр. Сергей Политыло

Известный в прошлом футболист Сергей Политыло может войти в тренерский штаб Романа Григорчука в «Черноморце».

Как сообщалось ранее, основным кандидатом на пост главного тренера одесского клуба остается Роман Григорчук. По информации источников, 60-летний специалист должен быть официально представлен на следующей неделе.

Тогда же клуб планирует объявить и нового главного тренера «Черноморца-2» – им станет воспитанник клуба Денис Колчин, который ранее работал с юношеской командой львовского «Руха» и женским одесским клубом «Систерс».

Оба тренера уже формируют свои штабы. С высокой долей вероятности помощником Колчина, как и ранее в «Систерс», станет опытный Семен Альтман.

Что касается штаба Григорчука, то среди его ассистентов, вероятнее всего, будут Сергей Политыло и тренер вратарей Андрей Глущенко. Оба специалиста ранее работали с Григорчуком в ЛНЗ и сейчас остаются в структуре черкасского клуба.

Вскоре ожидается информация об окончательном доукомплектовании штаба Романа Григорчука, а также о возможном участии в нем Михаила Савки и Степана Матвиива.

Политыло за карьеру футболиста выступал за клубы: Черноморец Одесса, Днестр Овидиополь, Днепр, Волынь Луцк, Окжетпес, Адана Демирспор, Олимпик Донецк, Львов.

Николай Степанов Источник: ТаТоТаке
