Известный в прошлом игрок может стать ассистентом Григорчука в Черноморце
Презентация Романа Григорчука может состояться в ближайшую неделю
Известный в прошлом футболист Сергей Политыло может войти в тренерский штаб Романа Григорчука в «Черноморце».
Как сообщалось ранее, основным кандидатом на пост главного тренера одесского клуба остается Роман Григорчук. По информации источников, 60-летний специалист должен быть официально представлен на следующей неделе.
Тогда же клуб планирует объявить и нового главного тренера «Черноморца-2» – им станет воспитанник клуба Денис Колчин, который ранее работал с юношеской командой львовского «Руха» и женским одесским клубом «Систерс».
Оба тренера уже формируют свои штабы. С высокой долей вероятности помощником Колчина, как и ранее в «Систерс», станет опытный Семен Альтман.
Что касается штаба Григорчука, то среди его ассистентов, вероятнее всего, будут Сергей Политыло и тренер вратарей Андрей Глущенко. Оба специалиста ранее работали с Григорчуком в ЛНЗ и сейчас остаются в структуре черкасского клуба.
Вскоре ожидается информация об окончательном доукомплектовании штаба Романа Григорчука, а также о возможном участии в нем Михаила Савки и Степана Матвиива.
Политыло за карьеру футболиста выступал за клубы: Черноморец Одесса, Днестр Овидиополь, Днепр, Волынь Луцк, Окжетпес, Адана Демирспор, Олимпик Донецк, Львов.
