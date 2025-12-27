Григорчук вернется? Стало известно, кто может появиться в штабе Черноморца

В конце 2025 года в «Черноморце», спортивном флагмане Одессы, намечаются изменения в тренерском штабе.

В Южной Пальмире ведутся разговоры о возможности очередного возвращения Романа Григорчука к рулю команды моряков.

В таком случае, по информации Sport.ua, с высокой долей вероятности состав его ассистентов образует трио специалистов – Михаил Савка, Степан Матвиив и Андрей Глущенко.

Стало известно, что на тренерскую работу в «Черноморец» U-19 приглашен теперь уже экс-наставник женской команды «Систерс» Денис Колчин. На этой должности он проработал ровно полгода, после возвращения в Одессу из Львова, где возглавлял «Рух» U-19.