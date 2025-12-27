Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Григорчук вернется? Стало известно, кто может появиться в штабе Черноморца
Украина. Первая лига
27 декабря 2025, 05:27 | Обновлено 27 декабря 2025, 05:33
Григорчук вернется? Стало известно, кто может появиться в штабе Черноморца

В структуре одесского клуба каждый год не обходится без кадровых изменений

В конце 2025 года в «Черноморце», спортивном флагмане Одессы, намечаются изменения в тренерском штабе.

В Южной Пальмире ведутся разговоры о возможности очередного возвращения Романа Григорчука к рулю команды моряков.

В таком случае, по информации Sport.ua, с высокой долей вероятности состав его ассистентов образует трио специалистов – Михаил Савка, Степан Матвиив и Андрей Глущенко.

Стало известно, что на тренерскую работу в «Черноморец» U-19 приглашен теперь уже экс-наставник женской команды «Систерс» Денис Колчин. На этой должности он проработал ровно полгода, после возвращения в Одессу из Львова, где возглавлял «Рух» U-19.

По теме:
ВИДЕО. Интервью Кауана Элиаса. Первый год в Шахтере, конкуренция, характер
КЕНДЗЕРЕК: «Динамо попало на самых сильных: Кристал Пэлас и Фиорентину»
НАЗАРИНА: «Цель – выиграть чемпионство, Шахтар должен быть чемпионом»
чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Первая лига Украины назначение тренера инсайд Роман Григорчук Денис Колчин Черноморец Одесса U-19 Михаил Савка Степан Матвиив Андрей Глущенко Систерс Одесса
Андрей Писаренко
Перець
Якщо це правда, Чорноморцю з фізкультурником нічого не світить 
