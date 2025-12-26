Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Эксперт посоветовал Черноморцу назначить тренером экс-игрока сборной
Украина. Первая лига
26 декабря 2025, 17:38 |
Эксперт посоветовал Черноморцу назначить тренером экс-игрока сборной

С амбициозными планами вернуться в УПЛ у одесситов возникли проблемы

Эксперт посоветовал Черноморцу назначить тренером экс-игрока сборной
Олег Федорчук

Главным ньюсмейкером межсезонья в Первой лиге стал «Черноморец», ряды которого после завершения осенней части сезона покинули рулевой Александр Кучер и группа ведущих футболистов.

Известный эксперт Олег Федорчук эксклюзивно для Sport.ua оценил последние пертурбации в одесской команде.

«К сожалению, в последние годы «Черноморец» уже приучил своих болельщиков к тому, что в самый нужный момент в клубном механизме случаются досадные сбои. Очередной – как раз сейчас.

Знаете, когда перед началом текущего перволигового первенства руль доверили Александру Кучеру, мне показалось, что, наконец, в Одессе не прогадали с приглашением главного тренера. Давно знаком с этим специалистом, сначала уважал его как футболиста, потом с интересом наблюдал за его тренерской карьерой. Он из тех, кто полностью отдается работе. Мне трудно сказать, что так негативно повлияло на игру одесситов перед зимним перерывом: финансовые проблемы или травмы ключевых футболистов. Но то, что в «Черноморце» – кризис, ярко продемонстрировал их заключительный матч в Полтаве, где он был разгромлен средняком – «Ворсклой». Однако все равно ничего не предвещало, что дело дойдет до отставки Кучера и ухода группы ведущих игроков.

Что дальше? Как по мне, после этой декабрьской кадровой чехарды «Черноморцу» уже трудно будет рассчитывать на завоевание одной из прямых путевок в УПЛ, здесь главные претенденты – «Буковина» и «Левый Берег». Успеют ли одесситы «зацепиться» за переходные поединки с аутсайдерами Премьер-лиги? Многое будет зависеть от того, кто заменит Кучера, будет ли усиление? Я бы одесситам посоветовал пригласить Юрия Вирта. Хотя беспокоят задолженности, неопределенность с клубной инфраструктурой. А где тонко, там и рвется».

Сейчас «Черноморец» занимает третье место, набрав 38 очков, и в 19 туре 21 марта будет принимать ФК «ЮКСА».

Ранее бывший главный тренер одесского «Черноморца» Александр Кучер подтвердил свой уход из одесского клуба и рассказал о разговоре с Александром Грановским.

Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
