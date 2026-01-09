Виктор Скрипник догнал Валерия Лобановского в историческом рейтинге
Наставник луганской «Зари» провел 152 игры у руля клубов Украинской Премьер-лиги
В текущем сезоне Украинской Премьер-лиги главный тренер «Зари» Виктор Скрипник увеличил количество матчей у руля клубов УПЛ до 152. В том числе 92 матча он провел во главе луганской команды, 47 – «Ворсклы», 13 – «Металлиста 1925».
По этому показателю Скрипник лидирует среди действующих тренеров клубов элитного дивизиона и сравнялся с Валерием Лобановским, с которым разделяет 23-24 места в историческом рейтинге тренеров-гвардейцев чемпионата Украины.
Возглавляет его Мирон Маркевич – 622 игры у руля шести клубов Украинской Премьер-лиги.
Начиная с 6 марта 1992 года, за всю историю проведения чемпионатов действиями команд руководили 312 главных тренера.
Тренеры с наибольшим количеством игр в чемпионате Украины (1992-2025)
|
Ігри
|
Тренер
|
Клуби
|
Перша гра
|
Остання гра
|
622
|
Мирон МАРКЕВИЧ
|
Волинь, Карпати, Кривбас, Металург З, Металіст, Дніпро
|
07.03.1992
|
15.05.2016
|
548
|
Микола ПАВЛОВ
|
Дніпро, Динамо, Таврія, Маріуполь, Ворскла
|
18.03.1992
|
30.05.2015
|
432
|
Мірча ЛУЧЕСКУ
|
Шахтар, Динамо
|
22.05.2004
|
03.11.2023
|
340
|
Віталій КВАРЦЯНИЙ
|
Волинь, Металург З
|
23.09.1994
|
31.05.2017
|
309
|
Юрій ВЕРНИДУБ
|
Зоря, Кривбас
|
03.12.2011
|
25.05.2025
|
297
|
Валерій ЯРЕМЧЕНКО
|
Шахтар, Кремінь, Металург З, Карпати, Маріуполь
|
07.03.1992
|
02.10.2011
|
293
|
Михайло ФОМЕНКО
|
Динамо, ЦСКА, Металіст, Металург З, Таврія
|
13.03.1993
|
27.09.2008
|
273
|
Олег ТАРАН
|
Кривбас, Металург З
|
09.07.1997
|
01.11.2014
|
265
|
Володимир ШАРАН
|
Закарпаття, Олександрія, Карпати, Минай
|
29.09.2007
|
10.11.2023
|
257
|
Семен АЛЬТМАН
|
Металург Д, Чорноморець, Таврія
|
07.08.1999
|
10.05.2012
|
228
|
В’ячеслав ГРОЗНИЙ
|
Нива В, Дніпро, Арсенал, Металург З, Говерла
|
07.03.1992
|
08.12.2018
|
224
|
Юрій МАКСИМОВ
|
Оболонь, Кривбас, Металург Д, Ворскла, Дніпро-1
|
19.07.2009
|
23.05.2025
|
205
|
Олександр ІЩЕНКО
|
Зірка, Нива В, Таврія, Кривбас, Карпати, Маріуполь
|
25.07.1995
|
30.08.2008
|
197
|
Володимир БЕЗСОНОВ
|
ЦСКА, Зоря, Харків, Дніпро
|
22.03.1998
|
18.09.2010
|
192
|
Роман ГРИГОРЧУК
|
Металург З, Чорноморець, ЛНЗ
|
24.10.2009
|
25.05.2025
|
189
|
Анатолій ЗАЯЄВ
|
Таврія, Прикарпаття, Металург З
|
07.03.1992
|
02.09.2012
|
185
|
Ігор НАДЄЇН
|
Металург З, Кривбас, Торпедо
|
07.03.1992
|
09.11.2002
|
183
|
Олександр БАБИЧ
|
Чорноморець, Маріуполь
|
27.02.2015
|
16.03.2025
|
178
|
Леонід БУРЯК
|
Нива Т, Чорноморець, Динамо, Олександрія
|
14.03.1993
|
01.04.2012
|
172
|
Євген КУЧЕРЕВСЬКИЙ
|
Миколаїв, Дніпро
|
07.10.1994
|
16.10.2005
|
168
|
Олександр РЯБОКОНЬ
|
Борисфен, Десна
|
12.07.2003
|
10.12.2021
|
166
|
Василь САЧКО
|
Ворскла
|
14.07.2013
|
18.03.2019
|
152
|
Валерій ЛОБАНОВСЬКИЙ
|
Динамо
|
15.03.1997
|
07.05.2002
|
152
|
Віктор СКРИПНИК
|
Зоря, Ворскла, Металіст 1925
|
28.07.2019
|
13.12.2025
|
150
|
Анатолій ЧАНЦЕВ
|
Металург З, Зоря
|
31.07.2005
|
04.12.2015
Примечание: статистика на 09.01.2026.
