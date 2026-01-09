Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
Виктор Скрипник догнал Валерия Лобановского в историческом рейтинге

Наставник луганской «Зари» провел 152 игры у руля клубов Украинской Премьер-лиги

Виктор Скрипник догнал Валерия Лобановского в историческом рейтинге
ФК Заря Луганск. Виктор Скрипник

В текущем сезоне Украинской Премьер-лиги главный тренер «Зари» Виктор Скрипник увеличил количество матчей у руля клубов УПЛ до 152. В том числе 92 матча он провел во главе луганской команды, 47 – «Ворсклы», 13 – «Металлиста 1925».

По этому показателю Скрипник лидирует среди действующих тренеров клубов элитного дивизиона и сравнялся с Валерием Лобановским, с которым разделяет 23-24 места в историческом рейтинге тренеров-гвардейцев чемпионата Украины.

Возглавляет его Мирон Маркевич – 622 игры у руля шести клубов Украинской Премьер-лиги.

Начиная с 6 марта 1992 года, за всю историю проведения чемпионатов действиями команд руководили 312 главных тренера.

Тренеры с наибольшим количеством игр в чемпионате Украины (1992-2025)

Ігри

Тренер

Клуби

Перша гра

Остання гра

622

Мирон МАРКЕВИЧ

Волинь, Карпати, Кривбас, Металург З, Металіст, Дніпро

07.03.1992

15.05.2016

548

Микола ПАВЛОВ

Дніпро, Динамо, Таврія, Маріуполь, Ворскла

18.03.1992

30.05.2015

432

Мірча ЛУЧЕСКУ

Шахтар, Динамо

22.05.2004

03.11.2023

340

Віталій КВАРЦЯНИЙ

Волинь, Металург З

23.09.1994

31.05.2017

309

Юрій ВЕРНИДУБ

Зоря, Кривбас

03.12.2011

25.05.2025

297

Валерій ЯРЕМЧЕНКО

Шахтар, Кремінь, Металург З, Карпати, Маріуполь

07.03.1992

02.10.2011

293

Михайло ФОМЕНКО

Динамо, ЦСКА, Металіст, Металург З, Таврія

13.03.1993

27.09.2008

273

Олег ТАРАН

Кривбас, Металург З

09.07.1997

01.11.2014

265

Володимир ШАРАН

Закарпаття, Олександрія, Карпати, Минай

29.09.2007

10.11.2023

257

Семен АЛЬТМАН

Металург Д, Чорноморець, Таврія

07.08.1999

10.05.2012

228

В’ячеслав ГРОЗНИЙ

Нива В, Дніпро, Арсенал, Металург З, Говерла

07.03.1992

08.12.2018

224

Юрій МАКСИМОВ

Оболонь, Кривбас, Металург Д, Ворскла, Дніпро-1

19.07.2009

23.05.2025

205

Олександр ІЩЕНКО

Зірка, Нива В, Таврія, Кривбас, Карпати, Маріуполь

25.07.1995

30.08.2008

197

Володимир БЕЗСОНОВ

ЦСКА, Зоря, Харків, Дніпро

22.03.1998

18.09.2010

192

Роман ГРИГОРЧУК

Металург З, Чорноморець, ЛНЗ

24.10.2009

25.05.2025

189

Анатолій ЗАЯЄВ

Таврія, Прикарпаття, Металург З

07.03.1992

02.09.2012

185

Ігор НАДЄЇН

Металург З, Кривбас, Торпедо

07.03.1992

09.11.2002

183

Олександр БАБИЧ

Чорноморець, Маріуполь

27.02.2015

16.03.2025

178

Леонід БУРЯК

Нива Т, Чорноморець, Динамо, Олександрія

14.03.1993

01.04.2012

172

Євген КУЧЕРЕВСЬКИЙ

Миколаїв, Дніпро

07.10.1994

16.10.2005

168

Олександр РЯБОКОНЬ

Борисфен, Десна

12.07.2003

10.12.2021

166

Василь САЧКО

Ворскла

14.07.2013

18.03.2019

152

Валерій ЛОБАНОВСЬКИЙ

Динамо

15.03.1997

07.05.2002

152

Віктор СКРИПНИК

Зоря, Ворскла, Металіст 1925

28.07.2019

13.12.2025

150

Анатолій ЧАНЦЕВ

Металург З, Зоря

31.07.2005

04.12.2015

Примечание: статистика на 09.01.2026.











