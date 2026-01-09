Виктор Скрипник догнал Валерия Лобановского в историческом рейтинге

В текущем сезоне Украинской Премьер-лиги главный тренер «Зари» Виктор Скрипник увеличил количество матчей у руля клубов УПЛ до 152. В том числе 92 матча он провел во главе луганской команды, 47 – «Ворсклы», 13 – «Металлиста 1925».

По этому показателю Скрипник лидирует среди действующих тренеров клубов элитного дивизиона и сравнялся с Валерием Лобановским, с которым разделяет 23-24 места в историческом рейтинге тренеров-гвардейцев чемпионата Украины.

Возглавляет его Мирон Маркевич – 622 игры у руля шести клубов Украинской Премьер-лиги.

Начиная с 6 марта 1992 года, за всю историю проведения чемпионатов действиями команд руководили 312 главных тренера.

Тренеры с наибольшим количеством игр в чемпионате Украины (1992-2025)

Ігри Тренер Клуби Перша гра Остання гра 622 Мирон МАРКЕВИЧ Волинь, Карпати, Кривбас, Металург З, Металіст, Дніпро 07.03.1992 15.05.2016 548 Микола ПАВЛОВ Дніпро, Динамо, Таврія, Маріуполь, Ворскла 18.03.1992 30.05.2015 432 Мірча ЛУЧЕСКУ Шахтар, Динамо 22.05.2004 03.11.2023 340 Віталій КВАРЦЯНИЙ Волинь, Металург З 23.09.1994 31.05.2017 309 Юрій ВЕРНИДУБ Зоря, Кривбас 03.12.2011 25.05.2025 297 Валерій ЯРЕМЧЕНКО Шахтар, Кремінь, Металург З, Карпати, Маріуполь 07.03.1992 02.10.2011 293 Михайло ФОМЕНКО Динамо, ЦСКА, Металіст, Металург З, Таврія 13.03.1993 27.09.2008 273 Олег ТАРАН Кривбас, Металург З 09.07.1997 01.11.2014 265 Володимир ШАРАН Закарпаття, Олександрія, Карпати, Минай 29.09.2007 10.11.2023 257 Семен АЛЬТМАН Металург Д, Чорноморець, Таврія 07.08.1999 10.05.2012 228 В’ячеслав ГРОЗНИЙ Нива В, Дніпро, Арсенал, Металург З, Говерла 07.03.1992 08.12.2018 224 Юрій МАКСИМОВ Оболонь, Кривбас, Металург Д, Ворскла, Дніпро-1 19.07.2009 23.05.2025 205 Олександр ІЩЕНКО Зірка, Нива В, Таврія, Кривбас, Карпати, Маріуполь 25.07.1995 30.08.2008 197 Володимир БЕЗСОНОВ ЦСКА, Зоря, Харків, Дніпро 22.03.1998 18.09.2010 192 Роман ГРИГОРЧУК Металург З, Чорноморець, ЛНЗ 24.10.2009 25.05.2025 189 Анатолій ЗАЯЄВ Таврія, Прикарпаття, Металург З 07.03.1992 02.09.2012 185 Ігор НАДЄЇН Металург З, Кривбас, Торпедо 07.03.1992 09.11.2002 183 Олександр БАБИЧ Чорноморець, Маріуполь 27.02.2015 16.03.2025 178 Леонід БУРЯК Нива Т, Чорноморець, Динамо, Олександрія 14.03.1993 01.04.2012 172 Євген КУЧЕРЕВСЬКИЙ Миколаїв, Дніпро 07.10.1994 16.10.2005 168 Олександр РЯБОКОНЬ Борисфен, Десна 12.07.2003 10.12.2021 166 Василь САЧКО Ворскла 14.07.2013 18.03.2019 152 Валерій ЛОБАНОВСЬКИЙ Динамо 15.03.1997 07.05.2002 152 Віктор СКРИПНИК Зоря, Ворскла, Металіст 1925 28.07.2019 13.12.2025 150 Анатолій ЧАНЦЕВ Металург З, Зоря 31.07.2005 04.12.2015

Примечание: статистика на 09.01.2026.